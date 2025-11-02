2. L’équipement du BMW X3 40d M Sport est heureusement fourni, vu son tarif !
Le Bmw X3 XDrive 40d est disponible en France en deux niveaux de finition. Avec une liste d’équipement qui, même en entrée de gamme, est assez longue, permettant de « tenter » de justifier son tarif pour le moins élitiste.
L’entrée de gamme « sans nom » (juste X3), à partir de 75 350 €, reçoit comme principaux équipements de série les jantes alliage 18 pouces, l’alarme, le système de précollision, l’avertisseur de véhicule dans l’angle mort, le parking automatique, l’assistant de marche arrière « auto-reverse », la caméra de recul, le contrôle de la pression de pneumatiques, la détection de somnolence, la transmission intégrale, les 5 modes de conduite, l’accès et le démarrage mains-libre, la banquette arrière rabattable selon le schéma 40/20/40, les sièges avant sports électriques et chauffants, la climatisation trizone, la recharge des smartphones par induction, la BMW Interaction bar, l’éclairage d’ambiance 15 couleurs, le système audio 100 W 6 HP, le détecteur de pluie et l’allumage automatique des phares ainsi que les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants.
La finition « M Sport », à partir de 79 100 €, est plus un pack ajoutant une touche de sport. Si l’on y souscrit, on disposera en sus de : la teinte exclusive Alpin Weiss, les jantes alliage 19 pouces, le shadow line M brillant et des éléments M extérieurs, la sellerie alcantara/simili cuir, les suspensions sport, la direction à démultiplication variable, le régulateur/limiteur de vitesse, le volant M, les inserts en aluminium brossé, le ciel de toit anthracite.
Et bien sûr, le listing d’options et de packs est long comme le bras, avec la possibilité de personnaliser l’habitacle à l’envi, et puis plus particulièrement les pack Premium (1 800 €, sono Harman Kardon 750 W, projecteur Advanced LED matriciels, support lombaire ajustable et prises USB-C supplémentaires), pack Confort (1 700 €, sièges arrière chauffants, sièges avant ventilés, stores pare-soleil arrière, pack Innovation (2 700 € ou 3 550 € avec driving assistant professional, affichage tête haute, navigation à réalité augmentée, caméra d’habitacle, régulateur de vitesse adaptatif, assistant de maintien dans la voie, pré-freinage d’urgence, et conduite autonome de niveau 2 avec le driving assistant professional), pack M Sport Pro (2 100 €, calandre illuminée, ceintures de sécurité à liserés M, shadow line brillant étendu, projecteurs Shadow line M), etc.
Equipements et options
Version : (G45) 40D XDRIVE 303 M SPORT BVA8
Equipements de sécurité
Airbags de tête AV et aux places latérales AR
Assistance de direction assistée Servotronic
Feux de route anti-éblouissement
Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
Mesure individuelle de pression des pneumatiques
Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
ABS, y compris assistant de freinage d'urgence
Feux AR à LED intégrant les clignotants
Clignotants LED intégrés aux feux de jour
Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop
Airbag entre les deux sièges AV en cas de collision latérale
Airbag central (siège conducteur)
Airbags latéraux pour conducteur et passager AV
Régulateur de vitesse avec fonction freinage (en descente) et limiteur de vitesse
Fixations ISOFIX / i-Size pour les deux sièges AR extérieurs
Alarme antivol
Airbags frontaux pour conducteur et passager AV
Equipements de confort
Assistance de direction assistée Servotronic
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs dégivrants
Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à carburant
Vitres AV électriques
Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure
Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"
Sièges AV chauffants
Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
Lève-vitres AV/AR électriques avec commande par impulsion et sécurité enfants
Accoudoir central AR
2 porte-gobelets sur la console centrale
Banquette AR rabattable 40/20/40
Accoudoir central AV avec panneau de commande intégré
Airbag entre les deux sièges AV en cas de collision latérale
Airbag central (siège conducteur)
Régulateur de vitesse avec fonction freinage (en descente) et limiteur de vitesse
Fixations ISOFIX / i-Size pour les deux sièges AR extérieurs
Compartiment à bagages : 2 crochets de sac, filet sur panneau gauche, prise 12V
Ecran BMW Curved Display
Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant
Sièges AV électriques à memoire conducteur
Sièges AV Sport
Volant M gainé cuir avec palettes pour changement de rapport
Climatisation automatique 3 zones
Filet de séparation du coffre
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, électrochrome côté conducteur
BMW Live Cockpit Navigation Plus avec Écran BMW Curved Display
Rétroviseurs extérieurs avec rappels de clignotants intégrés
1 clé radiocommandée à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile"
Inserts décoratifs sur le volant et planche de bord de couleur Dark Silver
Esthétique / Carrosserie
Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à carburant
Compartiment à bagages : 2 crochets de sac, filet sur panneau gauche, prise 12V
Jantes en alliage léger 19" style 1035M Bicolores
Suspension Sport DirectDrive
Rails de toit aluminium satiné
Sellerie M Alcantara / Veganza perforé Schwarz
Autres équipements
ESP
Tapis de sol en velours
Tuner DAB
Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)
Notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet d'entretien électronique avec BMW Service
Ciel de pavillon M Anthracite
5 places
Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
Eclairage de bienvenue autour du véhicule
Poignées de portes affleurantes
Console centrale avec insert noir brillant
Prises de courant 12V dans la console centrale AV et dans le coffre
Personal eSIM
My Modes: 5 modes de conduite (Personnel, Efficient, Sport, Relax, Expressive)
Performance control : contrôle du moteur et interventions freinage pour améliorer l'agilité et
Capteurs d'impact
Système Hi-Fi 6 HP 100W
Ports USB Type C pour la recharge et transmission de données à l'AV (x2) et recharge à l'AR
Projecteurs LED
Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)
Services connectés "BMW Digital"
BMW Digital (BMW Maps, RTTI sur itinéraire, Apple CarPlay, Android Auto, BMW Intelligent Personal
Shadow Line M brillant
Moteur TwinPower Turbo diesel 4 cylindres
3ème feu stop LED intégré au hayon AR
Sortie d'échappement non visible
Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur
Fonctionnalité Plug&Charge
Norme General Safety Regulation 2 (GSR2)
Hybridation légère (48V)
Teinte de carrosserie unie
Driving Assistant Plus - Fonction à la demande
Accès confort avec préparation "BMW Digital Key Plus"
Driving Assistant
Inserts décoratifs M en aluminium finement brossé
Eclairage d'ambiance
Direction DirectDrive à démultiplication variable
Parking Assistant
Services ConnectedDrive (durée de vie de la voiture)
Recharge sans fil par induction
Calandre avec barreaux droits et obliques
Désignation du modèle "X3" sur le hayon à gauche et version à droite
Kit Eclairage
BMW EfficientDynamics
BMW xDrive
Active Guard
Contrôle de stabilité dynamique (DSC) avec dotation élargie
Système de détection de somnolence (>70km/h)
Eléments spécifiques M Sport
Eléments extérieurs M Sport
Eléments intérieurs M Sport
Kit de mobilité Plus
Options disponibles
-
Service Inclusive 3 ans - 40 000 km:
520 €
-
Service Inclusive 3 ans - 60 000 km:
595 €
-
Service Inclusive 4 ans - 60 000 km:
998 €
-
Service Inclusive 4 ans - 80 000 km:
1088 €
-
Service Inclusive 5 ans - 100 000 km:
1303 €
-
Service Inclusive Plus 3 ans - 40 000 km:
1195 €
-
Service Inclusive Plus 3 ans - 60 000 km:
1428 €
-
Repair Inclusive 3 ans --> 200.000 km, Garantie Commerciale étendue: 2 ans + 1 an:
432 €
-
Repair Inclusive 4 ans --> 200 000 km, Garantie Commerciale étendue: 2 ans + 2 ans:
876 €
-
Repair Inclusive 5 ans --> 200 000 km, Garantie Commerciale étendue: 2 ans + 3 ans:
3108 €
-
Sellerie Cuir BMW Individual "Merino":
2500 €
-
Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual:
2000 €
-
Teinte de carrosserie métallisée:
1150 €
-
Crochet d'attelage entièrement automatique:
1200 €
-
Service Inclusive - Business Package - 3 ans / 200 000 km:
1997 €
-
Vitrage calorifuge:
500 €
-
Sellerie Tissu Econeer Vivid Grey:
0 €
-
Sellerie similicuir perforé "Veganza":
0 €
-
Planche de bord en tissu Econeer:
650 €
-
Inserts décoratifs BMW Individual Bois précieux magnolia:
150 €
-
Suspension SelectDrive:
650 €
-
Freins M Sport bleus:
750 €
-
Chauffage auxiliaire:
1500 €
-
Toit panoramique en verre:
1550 €
-
Parking Assistant Professional:
350 €
-
Projecteurs Advanced Full LED:
650 €
-
Calandre illuminée "BMW Iconic Glow":
600 €
-
Jantes en alliage léger 20" a&rodynamiques style 906M Bicolores:
1650 €
-
Jantes en alliage léger 20" style1036M Bicolores:
1350 €
-
Jantes en alliage léger 21" style 1037M Frozen Jetblack:
2550 €
-
Jantes en alliage léger BMW Individual 21" aérodynamiques style 910i Bicolores:
2900 €
-
Driving Assistant Professional:
850 €
-
Projecteurs Shadow Line M:
0 €
-
Volant chauffant:
330 €
Photos (64)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération