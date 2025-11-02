Le Bmw X3 XDrive 40d est disponible en France en deux niveaux de finition. Avec une liste d’équipement qui, même en entrée de gamme, est assez longue, permettant de « tenter » de justifier son tarif pour le moins élitiste.

L’entrée de gamme « sans nom » (juste X3), à partir de 75 350 €, reçoit comme principaux équipements de série les jantes alliage 18 pouces, l’alarme, le système de précollision, l’avertisseur de véhicule dans l’angle mort, le parking automatique, l’assistant de marche arrière « auto-reverse », la caméra de recul, le contrôle de la pression de pneumatiques, la détection de somnolence, la transmission intégrale, les 5 modes de conduite, l’accès et le démarrage mains-libre, la banquette arrière rabattable selon le schéma 40/20/40, les sièges avant sports électriques et chauffants, la climatisation trizone, la recharge des smartphones par induction, la BMW Interaction bar, l’éclairage d’ambiance 15 couleurs, le système audio 100 W 6 HP, le détecteur de pluie et l’allumage automatique des phares ainsi que les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants.

La finition « M Sport », à partir de 79 100 €, est plus un pack ajoutant une touche de sport. Si l’on y souscrit, on disposera en sus de : la teinte exclusive Alpin Weiss, les jantes alliage 19 pouces, le shadow line M brillant et des éléments M extérieurs, la sellerie alcantara/simili cuir, les suspensions sport, la direction à démultiplication variable, le régulateur/limiteur de vitesse, le volant M, les inserts en aluminium brossé, le ciel de toit anthracite.

Et bien sûr, le listing d’options et de packs est long comme le bras, avec la possibilité de personnaliser l’habitacle à l’envi, et puis plus particulièrement les pack Premium (1 800 €, sono Harman Kardon 750 W, projecteur Advanced LED matriciels, support lombaire ajustable et prises USB-C supplémentaires), pack Confort (1 700 €, sièges arrière chauffants, sièges avant ventilés, stores pare-soleil arrière, pack Innovation (2 700 € ou 3 550 € avec driving assistant professional, affichage tête haute, navigation à réalité augmentée, caméra d’habitacle, régulateur de vitesse adaptatif, assistant de maintien dans la voie, pré-freinage d’urgence, et conduite autonome de niveau 2 avec le driving assistant professional), pack M Sport Pro (2 100 €, calandre illuminée, ceintures de sécurité à liserés M, shadow line brillant étendu, projecteurs Shadow line M), etc.