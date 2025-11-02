Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw X3 G45

Le BMW X3 40d a-t-il le moindre argument face au iX3 ?

Manuel Cailliot

2. L’équipement du BMW X3 40d M Sport est heureusement fourni, vu son tarif !

 

Le BMW X3 40d a-t-il le moindre argument face au iX3 ?

Le Bmw X3 XDrive 40d est disponible en France en deux niveaux de finition. Avec une liste d’équipement qui, même en entrée de gamme, est assez longue, permettant de « tenter » de justifier son tarif pour le moins élitiste.

L’entrée de gamme « sans nom » (juste X3), à partir de 75 350 €, reçoit comme principaux équipements de série les jantes alliage 18 pouces, l’alarme, le système de précollision, l’avertisseur de véhicule dans l’angle mort, le parking automatique, l’assistant de marche arrière « auto-reverse », la caméra de recul, le contrôle de la pression de pneumatiques, la détection de somnolence, la transmission intégrale, les 5 modes de conduite, l’accès et le démarrage mains-libre, la banquette arrière rabattable selon le schéma 40/20/40, les sièges avant sports électriques et chauffants, la climatisation trizone, la recharge des smartphones par induction, la BMW Interaction bar, l’éclairage d’ambiance 15 couleurs, le système audio 100 W 6 HP, le détecteur de pluie et l’allumage automatique des phares ainsi que les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants.

La finition « M Sport », à partir de 79 100 €, est plus un pack ajoutant une touche de sport. Si l’on y souscrit, on disposera en sus de : la teinte exclusive Alpin Weiss, les jantes alliage 19 pouces, le shadow line M brillant et des éléments M extérieurs, la sellerie alcantara/simili cuir, les suspensions sport, la direction à démultiplication variable, le régulateur/limiteur de vitesse, le volant M, les inserts en aluminium brossé, le ciel de toit anthracite.

Et bien sûr, le listing d’options et de packs est long comme le bras, avec la possibilité de personnaliser l’habitacle à l’envi, et puis plus particulièrement les pack Premium (1 800 €, sono Harman Kardon 750 W, projecteur Advanced LED matriciels, support lombaire ajustable et prises USB-C supplémentaires), pack Confort (1 700 €, sièges arrière chauffants, sièges avant ventilés, stores pare-soleil arrière, pack Innovation (2 700 € ou 3 550 € avec driving assistant professional, affichage tête haute, navigation à réalité augmentée, caméra d’habitacle, régulateur de vitesse adaptatif, assistant de maintien dans la voie, pré-freinage d’urgence, et conduite autonome de niveau 2 avec le driving assistant professional), pack M Sport Pro (2 100 €, calandre illuminée, ceintures de sécurité à liserés M, shadow line brillant étendu, projecteurs Shadow line M), etc.

Version : (G45) 40D XDRIVE 303 M SPORT BVA8

  • Airbags de tête AV et aux places latérales AR

  • Assistance de direction assistée Servotronic

  • Feux de route anti-éblouissement

  • Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

  • Mesure individuelle de pression des pneumatiques

  • Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours

  • ABS, y compris assistant de freinage d&#039;urgence

  • Feux AR à LED intégrant les clignotants

  • Clignotants LED intégrés aux feux de jour

  • Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

  • Airbag entre les deux sièges AV en cas de collision latérale

  • Airbag central (siège conducteur)

  • Airbags latéraux pour conducteur et passager AV

  • Régulateur de vitesse avec fonction freinage (en descente) et limiteur de vitesse

  • Fixations ISOFIX / i-Size pour les deux sièges AR extérieurs

  • Alarme antivol

  • Airbags frontaux pour conducteur et passager AV

  • Assistance de direction assistée Servotronic

  • Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

  • Rétroviseurs extérieurs dégivrants

  • Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à carburant

  • Vitres AV électriques

  • Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure

  • Frein de parking électromécanique avec fonction &quot;Automatic Hold&quot;

  • Sièges AV chauffants

  • Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places

  • Lève-vitres AV/AR électriques avec commande par impulsion et sécurité enfants

  • Accoudoir central AR

  • 2 porte-gobelets sur la console centrale

  • Banquette AR rabattable 40/20/40

  • Accoudoir central AV avec panneau de commande intégré

  • Compartiment à bagages : 2 crochets de sac, filet sur panneau gauche, prise 12V

  • Ecran BMW Curved Display

  • Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant

  • Sièges AV électriques à memoire conducteur

  • Sièges AV Sport

  • Volant M gainé cuir avec palettes pour changement de rapport

  • Climatisation automatique 3 zones

  • Filet de séparation du coffre

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, électrochrome côté conducteur

  • BMW Live Cockpit Navigation Plus avec Écran BMW Curved Display

  • Rétroviseurs extérieurs avec rappels de clignotants intégrés

  • 1 clé radiocommandée à mémorisation automatique des réglages &quot;Personal Profile&quot;

  • Inserts décoratifs sur le volant et planche de bord de couleur Dark Silver

  • Jantes en alliage léger 19&quot; style 1035M Bicolores

  • Suspension Sport DirectDrive

  • Rails de toit aluminium satiné

  • Sellerie M Alcantara / Veganza perforé Schwarz

  • ESP

  • Tapis de sol en velours

  • Tuner DAB

  • Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)

  • Notice d&#039;utilisation de la voiture intégrée et carnet d&#039;entretien électronique avec BMW Service

  • Ciel de pavillon M Anthracite

  • 5 places

  • Eclairage de plaque d&#039;immatriculation à LED

  • Eclairage de bienvenue autour du véhicule

  • Poignées de portes affleurantes

  • Console centrale avec insert noir brillant

  • Prises de courant 12V dans la console centrale AV et dans le coffre

  • Personal eSIM

  • My Modes: 5 modes de conduite (Personnel, Efficient, Sport, Relax, Expressive)

  • Performance control : contrôle du moteur et interventions freinage pour améliorer l&#039;agilité et

  • Capteurs d&#039;impact

  • Système Hi-Fi 6 HP 100W

  • Ports USB Type C pour la recharge et transmission de données à l&#039;AV (x2) et recharge à l&#039;AR

  • Projecteurs LED

  • Appel d&#039;Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)

  • Services connectés &quot;BMW Digital&quot;

  • BMW Digital (BMW Maps, RTTI sur itinéraire, Apple CarPlay, Android Auto, BMW Intelligent Personal

  • Shadow Line M brillant

  • Moteur TwinPower Turbo diesel 4 cylindres

  • 3ème feu stop LED intégré au hayon AR

  • Sortie d&#039;échappement non visible

  • Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur

  • Fonctionnalité Plug&amp;Charge

  • Norme General Safety Regulation 2 (GSR2)

  • Hybridation légère (48V)

  • Teinte de carrosserie unie

  • Driving Assistant Plus - Fonction à la demande

  • Accès confort avec préparation &quot;BMW Digital Key Plus&quot;

  • Driving Assistant

  • Inserts décoratifs M en aluminium finement brossé

  • Eclairage d&#039;ambiance

  • Direction DirectDrive à démultiplication variable

  • Parking Assistant

  • Services ConnectedDrive (durée de vie de la voiture)

  • Recharge sans fil par induction

  • Calandre avec barreaux droits et obliques

  • Désignation du modèle &quot;X3&quot; sur le hayon à gauche et version à droite

  • Kit Eclairage

  • BMW EfficientDynamics

  • BMW xDrive

  • Active Guard

  • Contrôle de stabilité dynamique (DSC) avec dotation élargie

  • Système de détection de somnolence (&gt;70km/h)

  • Eléments spécifiques M Sport

  • Eléments extérieurs M Sport

  • Eléments intérieurs M Sport

  • Kit de mobilité Plus

  • Service Inclusive 3 ans - 40 000 km

     : 

    520 €

  • Service Inclusive 3 ans - 60 000 km

     : 

    595 €

  • Service Inclusive 4 ans - 60 000 km

     : 

    998 €

  • Service Inclusive 4 ans - 80 000 km

     : 

    1088 €

  • Service Inclusive 5 ans - 100 000 km

     : 

    1303 €

  • Service Inclusive Plus 3 ans - 40 000 km

     : 

    1195 €

  • Service Inclusive Plus 3 ans - 60 000 km

     : 

    1428 €

  • Repair Inclusive 3 ans --> 200.000 km, Garantie Commerciale étendue: 2 ans + 1 an

     : 

    432 €

  • Repair Inclusive 4 ans --> 200 000 km, Garantie Commerciale étendue: 2 ans + 2 ans

     : 

    876 €

  • Repair Inclusive 5 ans --> 200 000 km, Garantie Commerciale étendue: 2 ans + 3 ans

     : 

    3108 €

  • Sellerie Cuir BMW Individual "Merino"

     : 

    2500 €

  • Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual

     : 

    2000 €

  • Teinte de carrosserie métallisée

     : 

    1150 €

  • Crochet d'attelage entièrement automatique

     : 

    1200 €

  • Service Inclusive - Business Package - 3 ans / 200 000 km

     : 

    1997 €

  • Vitrage calorifuge

     : 

    500 €

  • Sellerie Tissu Econeer Vivid Grey

     : 

    0 €

  • Sellerie similicuir perforé "Veganza"

     : 

    0 €

  • Planche de bord en tissu Econeer

     : 

    650 €

  • Inserts décoratifs BMW Individual Bois précieux magnolia

     : 

    150 €

  • Suspension SelectDrive

     : 

    650 €

  • Freins M Sport bleus

     : 

    750 €

  • Chauffage auxiliaire

     : 

    1500 €

  • Toit panoramique en verre

     : 

    1550 €

  • Parking Assistant Professional

     : 

    350 €

  • Projecteurs Advanced Full LED

     : 

    650 €

  • Calandre illuminée "BMW Iconic Glow"

     : 

    600 €

  • Jantes en alliage léger 20" a&rodynamiques style 906M Bicolores

     : 

    1650 €

  • Jantes en alliage léger 20" style1036M Bicolores

     : 

    1350 €

  • Jantes en alliage léger 21" style 1037M Frozen Jetblack

     : 

    2550 €

  • Jantes en alliage léger BMW Individual 21" aérodynamiques style 910i Bicolores

     : 

    2900 €

  • Driving Assistant Professional

     : 

    850 €

  • Projecteurs Shadow Line M

     : 

    0 €

  • Volant chauffant

     : 

    330 €

