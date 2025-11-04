Rolls diesel : idée de génie ou sacrilège ?

Lorsqu’il est question de swapper le moteur d’une voiture, les mécaniciens les plus ambitieux installent généralement une mécanique beaucoup plus puissante ou plus exclusive. Plus de cylindres, plus de chevaux voire de la suralimentation sont la plupart du temps de la partie. Dans la séquence qui suit, rien de tout ça. Dan opte pour un moteur diesel en remplacement du V12 essence sous le capot de sa Rolls-Royce Phantom.

Une vidéo d’une heure partagée sur la plateforme Youtube montre son véhicule lors de l’installation d’un échappement libéré. Des images durant lesquelles il indique que la donneuse n’est autre qu’une grande berline Série 7. Rolls-Royce et BMW faisant partie du même groupe, des éléments similaires du côté de la transmission facilitent l’opération.

Un six cylindres à la place du V12

Pour rappel, la BMW Série 7 E65 730d délivre via son six cylindres en ligne turbocompressé 218 chevaux pour 500 Nm de couple. Des valeurs inférieures à celle du V12 capable de sortir 460 chevaux pour 720 Nm de couple. Afin de garder de la souplesse à l’usage, Dan offre à son bloc gazole un turbo plus costaud ainsi qu’une cartographie faisant monter la puissance et le couple. Cerise sur le gâteau, sa Phantom consomme moins qu’auparavant.