Le Dacia Bigster GPL va mettre tout le monde Dakar

En bref SUV compact Plus de 1300 km d'autonomie réelle GPL disponible sans surcoût, dès 24 990 €

Disponible à la commande depuis janvier dernier, le Bigster constitue une offre inédite pour Dacia, qui élargit le socle de sa clientèle à mesure qu’il monte en gamme. Interrogé il y a quelques mois par votre serviteur, le patron de la marque pour la France résumait les choses ainsi : "On arrive avec le Bigster parce qu’on se sent légitime, notre montée en qualité nous permet maintenant d’attaquer le marché du SUV familial", commentait Olivier Mornet. "Beaucoup de gens veulent accéder à cette catégorie de véhicules mais ont du mal en raison des tarifs généralement pratiqués. Nous proposons un véhicule sous les 25 000 € doté de tous les équipements attendus à ce niveau de gamme, donc forcément cela suscite de l’intérêt."

Un intérêt qui se manifeste à travers un excellent démarrage commercial, puisque le Bigster a déjà enregistré plus de 12 000 immatriculations en France, menaçant les Renault Austral, Citroën C5 Aircross et autres Volkswagen Tiguan, car intéressant une clientèle de particuliers qui ne cherchent pas forcément à avoir un tableau de bord façon "arbre de Noël", pour reprendre les termes d’Olivier Mornet.

L’une des singularités de Dacia est de proposer des versions GPL sur l’ensemble de sa gamme (hors électriques, s’entend), et la marque se targue d’avoir écoulé plus d’un million de véhicules ainsi gréés depuis 2010 : "cette motorisation séduit aujourd’hui près de 40 % de nos clients."

Sur le Bigster, les réservoirs d’essence et de gaz, d’une capacité de 50 litres chacun, alimentent un bloc 1.2 turbocompressé, dont l’appétit se voit modéré par une hybridation légère 48V. Quelques 140 ch répondent à l’appel du pied droit, et les montées en régime sont orchestrées par une boîte manuelle à 6 rapports, d’un maniement précis quoique légèrement accrocheur. Le 0 à 100 km/h est exécuté en 10 secondes tout rond, et le conducteur apprécie le caractère volontaire de ces trois cylindres répondant aux sollicitations avec entrain et dans une relative discrétion sonore, qu'accompagnent toutefois quelques bruits d'air à vitesse élevée. Sa vitalité évoque celle du regretté 1.6 16V 110 ch atmosphérique, largement répandu au sein de la gamme Renault il y a quelques années. De plus, le Bigster sait se tenir dans les virages grâce à la combinaison d’un poids contenu (1 478 kilos à vide) et de trains roulants efficaces. En résulte un certain agrément de conduite, qu’accompagne un appétit raisonnable.

Au terme de notre essai mêlant autoroute et circulation en zone périurbaine, la consommation moyenne de sans plomb s’est établie à 6,8 l/100 km, valeur qu’il sera aisé d’améliorer en appliquant quelques préceptes d’éco-conduite, tandis qu’il faut s’attendre à brûler en moyenne 8,5 litres de gaz aux 100 km, ce carburant faisant preuve d’une efficience énergétique inférieure à celle du sans plomb. Cela signifie que l’on peut raisonnablement viser une autonomie de 1 300 km en utilisant les deux réservoirs, soit nettement mieux que ce que proposerait un diesel! Pour ceux de nos lecteurs qui n’ont qu’une connaissance parcellaire du GPL, rappelons que celui-ci revient en moyenne à moins d’un euro par litre à l’heure où nous publions cet article, et que 1 500 stations en distribuent sur le territoire. Un carburant facile à vivre, donc.