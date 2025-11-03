Le Dacia Bigster GPL va mettre tout le monde Dakar

Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La gamme du SUV familial Dacia s’enrichit d’une très attendue version à bicarburation essence-GPL, laquelle présente l’avantage d’être facturée au même prix que le modèle à essence. Faut-il craquer ?

En bref

SUV compact

Plus de 1300 km d'autonomie réelle

GPL disponible sans surcoût, dès 24 990 €

Disponible à la commande depuis janvier dernier, le Bigster constitue une offre inédite pour Dacia, qui élargit le socle de sa clientèle à mesure qu’il monte en gamme. Interrogé il y a quelques mois par votre serviteur, le patron de la marque pour la France résumait les choses ainsi : "On arrive avec le Bigster parce qu’on se sent légitime, notre montée en qualité nous permet maintenant d’attaquer le marché du SUV familial", commentait Olivier Mornet. "Beaucoup de gens veulent accéder à cette catégorie de véhicules mais ont du mal en raison des tarifs généralement pratiqués. Nous proposons un véhicule sous les 25 000 € doté de tous les équipements attendus à ce niveau de gamme, donc forcément cela suscite de l’intérêt."

Un intérêt qui se manifeste à travers un excellent démarrage commercial, puisque le Bigster a déjà enregistré plus de 12 000 immatriculations en France, menaçant les Renault Austral, Citroën C5 Aircross et autres Volkswagen Tiguan, car intéressant une clientèle de particuliers qui ne cherchent pas forcément à avoir un tableau de bord façon "arbre de Noël", pour reprendre les termes d’Olivier Mornet.

L'habitacle au design simple et à l'ergonomie sans véritables défauts se complète d'une interface multimédia facile à utiliser. On regrette toutefois l'ambiance bien trop "plastoc" dégagée par l'ensemble. De plus, le conducteur pestera contre la dureté du montant de la console centrale sur laquelle s'appuie naturellement le haut de son tibia droit.

L’une des singularités de Dacia est de proposer des versions GPL sur l’ensemble de sa gamme (hors électriques, s’entend), et la marque se targue d’avoir écoulé plus d’un million de véhicules ainsi gréés depuis 2010 : "cette motorisation séduit aujourd’hui près de 40 % de nos clients."

Sur le Bigster, les réservoirs d’essence et de gaz, d’une capacité de 50 litres chacun, alimentent un bloc 1.2 turbocompressé, dont l’appétit se voit modéré par une hybridation légère 48V. Quelques 140 ch répondent à l’appel du pied droit, et les montées en régime sont orchestrées par une boîte manuelle à 6 rapports, d’un maniement précis quoique légèrement accrocheur. Le 0 à 100 km/h est exécuté en 10 secondes tout rond, et le conducteur apprécie le caractère volontaire de ces trois cylindres répondant aux sollicitations avec entrain et dans une relative discrétion sonore, qu'accompagnent toutefois quelques bruits d'air à vitesse élevée. Sa vitalité évoque celle du regretté 1.6 16V 110 ch atmosphérique, largement répandu au sein de la gamme Renault il y a quelques années. De plus, le Bigster sait se tenir dans les virages grâce à la combinaison d’un poids contenu (1 478 kilos à vide) et de trains roulants efficaces. En résulte un certain agrément de conduite, qu’accompagne un appétit raisonnable.

Long de 4,57 m., soit 23 cm de plus que le Duster avec lequel il cohabite dans les concessions Dacia, le Bigster s’en distingue aussi par une habitabilité arrière améliorée en raison d’un empattement de 2,70 m. Les adultes auront de la place aux jambes mais un peu moins aux épaules s'ils voyagent à trois.

Au terme de notre essai mêlant autoroute et circulation en zone périurbaine, la consommation moyenne de sans plomb s’est établie à 6,8 l/100 km, valeur qu’il sera aisé d’améliorer en appliquant quelques préceptes d’éco-conduite, tandis qu’il faut s’attendre à brûler en moyenne 8,5 litres de gaz aux 100 km, ce carburant faisant preuve d’une efficience énergétique inférieure à celle du sans plomb. Cela signifie que l’on peut raisonnablement viser une autonomie de 1 300 km en utilisant les deux réservoirs, soit nettement mieux que ce que proposerait un diesel! Pour ceux de nos lecteurs qui n’ont qu’une connaissance parcellaire du GPL, rappelons que celui-ci revient en moyenne à moins d’un euro par litre à l’heure où nous publions cet article, et que 1 500 stations en distribuent sur le territoire. Un carburant facile à vivre, donc.

Chiffres clés *

  • Longueur : 4,57 m
  • Largeur : 1,81 m
  • Hauteur : 1,66 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : NC / NC
  • Boite de vitesse : Méca. à 6 rapports
  • Carburant : Biocarburant essence GPL
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Janvier 2025

* pour la version 1.2 MILD HYBRID-G 140 JOURNEY.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

