3. Inutile de chercher plus loin
La concurrence
Les autres marques sont incapables d'offrir un aussi bon rapport prix/prestations que le Bigster: qu'il s'agisse des Renault Austral, Peugeot 3008 ou Citroën C5 Aircross, tous ont en commun des tarifs supérieurs d'au moins 10 000 €! Impossible de lutter, ce qu'illustre d'ailleurs le fait que le Bigster est déjà leader des ventes aux particuliers en France dans sa catégorie.
Le seul véhicule qui pourrait rivaliser en termes de tarif est le Citroën C3 Aircross, disponible à partir de 26 650 € en hybride 145 ch (et boîte auto), mais il offre un espace à bord et un volume de coffre ridicules en comparaison de ce que propose le Bigster.
Finalement, les rares modèles avec lesquels véritablement hésiter se trouveront dans le show-room Dacia: le Duster, un peu moins cher mais moins logeable et doté d'un moteur GPL moins puissant, et le Jogger, plus pratique mais probablement un peu moins sexy. Vous hésitez entre ces trois modèles? Bonne nouvelle, Caradisiac leur a consacré un grand comparatif l'été dernier.
Caradisiac a aimé
- Rapport prix-prestations imbattable
- Economies à l'usage grâce au GPL
- Moteur au caractère pétillant
- Habitabilité et aspects pratiques
Caradisiac n'a pas aimé
- Présentation intérieure sans grâce
- Qualité de certains matériaux
- Insonorisation perfectible
A retenir
Dacia ne fait jamais rien comme les autres, et on en a l'illustration avec cette inédite combinaison "grand SUV-hybride 48V-GPL-boîte manuelle", qu'il propose au prix canon de 24 990 € en entrée de gamme, sans supplément par rapport à la version Mild Hybrid 140 qui perd à peu près tout intérêt. Un sacré "client", dont l'aura se voit renforcée par une véritable économie à l'usage, puisque le GPL est facturé entre 0,9 et 1 € le litre. Pour toutes ces raisons, et sauf à désirer à tout prix une boîte automatique qui reste l’apanage de la version Hybrid 155 facturée 3 400 € de plus à équipement équivalent, ce mild hybrid G-140 apparaît comme le choix le plus pertinent de la gamme Bigster à deux roues motrices.
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|1.2 MILD HYBRID-G 140 ESSENTIAL
|130 (wltp)
|24 990 €
|€
|1.2 MILD HYBRID-G 140 EXPRESSION
|130 (wltp)
|26 800 €
|€
|1.2 MILD HYBRID-G 140 EXTREME
|132 (wltp)
|28 600 €
|€
|1.2 MILD HYBRID-G 140 JOURNEY
|131 (wltp)
|28 600 €
|€
