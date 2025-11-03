Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Dacia Bigster GPL va mettre tout le monde Dakar

Pierre-Olivier Marie

5. La fiche technique du Dacia Bigster Mild Hybrid G-140 

 

Le Dacia Bigster GPL va mettre tout le monde Dakar

 

Les chiffres clés

Dacia Bigster 1.2 MILD HYBRID-G 140 JOURNEY
Généralités  
Finition JOURNEY
Date de commercialisation 03/06/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,57 m
Largeur sans rétros 1,81 m
Hauteur 1,66 m
Empattement 2,70 m
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 514 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Biocarburant essence GPL
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 140 ch
Couple NC
Boîte de vitesses Mécanique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10 s
Volume du réservoir 50 L
Emissions de CO2 131 g/km (wltp)
Bonus malus max 650
