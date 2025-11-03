L'offre Bigster se décline en 4 niveaux d'équipement. La bien nommée entrée de gamme Essential (24 990 €) dispose de barres de toit longitudinales, de la climatisation manuelle et du régulateur/limiteur de vitesse, à quoi s'ajoute un écran tactile de 10.1’’ de diagonale, avec réplication smartphone sans fil. A cela la version Expression (26 800 €) ajoute des jantes alliage 17 pouces, une climatisation automatique bi-zone, une caméra de recul et, surtout, la très pratique banquette arrière rabattable selon un découpage 40/20/40.

En haut de gamme, on trouve deux finitions affichées au même tarif mais avec des connotations différentes. Plus sportive dans l'esprit, l'Extreme (28 600 €) se voit dotée d'un toit ouvrant panoramique, de barres de toit modulables (les rails longitudinaux se muent en rails transversaux en un tournemain), d'une sellerie lavable, de tapis de sol caoutchouc, de jantes 18 pouces, et d'un tableau de bord digital 10 pouces que complètent une navigation connectée avec trafic en temps réel et une sono à 6 hauts-parleurs. Se voulant plus chic, la Journey (28 600 €, donc) reçoit notamment un hayon motorisé, un siège conducteur à réglages électriques, ou bien encore des feux de route automatiques. Par contre, le toit ouvrant panoramique devient ici une option à 1 000 €. Extreme et Journey peuvent aussi recevoir, moyennant une rallonge de 300 € une peinture bi-ton (toit noir).

Dacia propose par ailleurs une ribambelle d'équipements en option ou en accessoire, parmi lesquels le "pack sleep" avec des aménagements intérieurs permettant de dormir à bord (1 622 €), que l'on peut compléter de stores opaques (230 €), voire d'une tente de toit 3 personnes (408 €).