2. Un équipement complet dès la version de base

 

Les (jolies) roues de 19 pouces de notre modèle d'essai sont une option à 250 € sur la finition Journey. Etrangement, leur largeur de 205 mm est inférieure à celle des roues de 18 pouces (215 mm).
L'offre Bigster se décline en 4 niveaux d'équipement. La bien nommée entrée de gamme Essential (24 990 €) dispose de barres de toit longitudinales, de la climatisation manuelle et du régulateur/limiteur de vitesse, à quoi s'ajoute un écran tactile de 10.1’’ de diagonale, avec réplication smartphone sans fil. A cela la version Expression (26 800 €) ajoute des jantes alliage 17 pouces, une climatisation automatique bi-zone, une caméra de recul et, surtout, la très pratique banquette arrière rabattable selon un découpage 40/20/40.

En haut de gamme, on trouve deux finitions affichées au même tarif mais avec des connotations différentes. Plus sportive dans l'esprit, l'Extreme (28 600 €) se voit dotée d'un toit ouvrant panoramique, de barres de toit modulables (les rails longitudinaux se muent en rails transversaux en un tournemain), d'une sellerie lavable, de tapis de sol caoutchouc, de jantes 18 pouces, et d'un tableau de bord digital 10 pouces que complètent une navigation connectée avec trafic en temps réel et une sono à 6 hauts-parleurs. Se voulant plus chic, la Journey (28 600 €, donc) reçoit notamment un hayon motorisé, un siège conducteur à réglages électriques, ou bien encore des feux de route automatiques. Par contre, le toit ouvrant panoramique devient ici une option à 1 000 €. Extreme et Journey peuvent aussi recevoir, moyennant une rallonge de 300 € une peinture bi-ton (toit noir).

Dacia propose par ailleurs une ribambelle d'équipements en option ou en accessoire, parmi lesquels le "pack sleep" avec des aménagements intérieurs permettant de dormir à bord (1 622 €), que l'on peut compléter de stores opaques (230 €), voire d'une tente de toit 3 personnes (408 €).

Equipements et options

Version : 1.2 MILD HYBRID 140 JOURNEY

Equipements de sécurité

  • Système anti-blocage des roues (ABS)

  • Airbag passager déconnectable

  • Système de fixation Isofix

  • Airbags latéraux AV et rideaux

  • Allumage des feux automatique et essuie-glace automatiques

  • Commutation automatique feux de croisement/route

  • Feux de croisement à LED

  • Système de contrôle de trajectoire (ESC) et aide au démarrage en côte

  • Airbag AV conducteur et passager

  • Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Régulateur et limiteur de vitesse

  • Détection de perte de pression des pneus

  • Système de contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit

  • Lunette AR dégivrante

  • Volant Soft Feel

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Frein de parking électrique

  • Console centrale haute avec accoudoir

  • Lève-vitres AR électriques

  • Lève-vitres AV électriques

  • Vitres AR surteintées

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattable électriquement

  • Media Nav Live ( Navigation avec trafic en temps réel + Système audio 3D Arkamys, 6HP)

  • Coques de rétroviseurs Gris Megalithe

  • Siège conducteur semi - électrique

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Banquette AR 40/20/40 et fonction Easy Fold 60/40

  • Verrouillage centralisée

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture opaque

  • Barres de toit longitudinales

  • Jantes alliage diamantées 18&#039;&#039; TAGASAN

  • Sellerie tissu avec logo Dacia

Autres équipements

  • Boucliers ton carosserie

  • Kit de gonflage

  • Caméra de recul

  • Plancher de coffre plat

  • Mode éco

  • Appel SOS (E-call)

  • Avertissement distance de sécurité

  • Signature lumineuse en &quot;Y&quot; à LED

  • Répétiteurs latéraux à LED

  • Prise 12V coffre

  • Recharge smartphone par induction

  • Système de surveillance de l&#039;attention du conducteur

  • My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)

  • Radars de recul

  • Système de freinage d&#039;urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)

  • Carte mains libres

  • Antenne requin

  • Tableau de bord digital 10&quot;

  • Hayon électrique

  • Boîte de vitesse manuelle

Options disponibles

  • Roue de secours galette

     : 

    200 €

  • Jantes alliage diamantées noires 19" RASAN

     : 

    250 €

  • Toit ouvrant panoramique

     : 

    1000 €

  • Bi-ton

     : 

    300 €

  • Peinture nacrée Noir Nacré

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Vert Cèdre

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Blue Indigo

     : 

    650 €

Le blanc est la couleur gratuite du Bigster. Les autres teintes, comme le Bleu indigo de notre modèle d'essai, sont facturées 650 €, à quoi s'ajoutent 300 € pour le toit noir.
