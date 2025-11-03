2. Un équipement complet dès la version de base
L'offre Bigster se décline en 4 niveaux d'équipement. La bien nommée entrée de gamme Essential (24 990 €) dispose de barres de toit longitudinales, de la climatisation manuelle et du régulateur/limiteur de vitesse, à quoi s'ajoute un écran tactile de 10.1’’ de diagonale, avec réplication smartphone sans fil. A cela la version Expression (26 800 €) ajoute des jantes alliage 17 pouces, une climatisation automatique bi-zone, une caméra de recul et, surtout, la très pratique banquette arrière rabattable selon un découpage 40/20/40.
En haut de gamme, on trouve deux finitions affichées au même tarif mais avec des connotations différentes. Plus sportive dans l'esprit, l'Extreme (28 600 €) se voit dotée d'un toit ouvrant panoramique, de barres de toit modulables (les rails longitudinaux se muent en rails transversaux en un tournemain), d'une sellerie lavable, de tapis de sol caoutchouc, de jantes 18 pouces, et d'un tableau de bord digital 10 pouces que complètent une navigation connectée avec trafic en temps réel et une sono à 6 hauts-parleurs. Se voulant plus chic, la Journey (28 600 €, donc) reçoit notamment un hayon motorisé, un siège conducteur à réglages électriques, ou bien encore des feux de route automatiques. Par contre, le toit ouvrant panoramique devient ici une option à 1 000 €. Extreme et Journey peuvent aussi recevoir, moyennant une rallonge de 300 € une peinture bi-ton (toit noir).
Dacia propose par ailleurs une ribambelle d'équipements en option ou en accessoire, parmi lesquels le "pack sleep" avec des aménagements intérieurs permettant de dormir à bord (1 622 €), que l'on peut compléter de stores opaques (230 €), voire d'une tente de toit 3 personnes (408 €).
Equipements et options
Version : 1.2 MILD HYBRID 140 JOURNEY
Equipements de sécurité
Système anti-blocage des roues (ABS)
Airbag passager déconnectable
Système de fixation Isofix
Airbags latéraux AV et rideaux
Allumage des feux automatique et essuie-glace automatiques
Commutation automatique feux de croisement/route
Feux de croisement à LED
Système de contrôle de trajectoire (ESC) et aide au démarrage en côte
Airbag AV conducteur et passager
Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Régulateur et limiteur de vitesse
Détection de perte de pression des pneus
Système de contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Direction assistée
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Lunette AR dégivrante
Volant Soft Feel
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Frein de parking électrique
Console centrale haute avec accoudoir
Lève-vitres AR électriques
Lève-vitres AV électriques
Vitres AR surteintées
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattable électriquement
Media Nav Live ( Navigation avec trafic en temps réel + Système audio 3D Arkamys, 6HP)
Coques de rétroviseurs Gris Megalithe
Siège conducteur semi - électrique
Climatisation automatique bi-zone
Banquette AR 40/20/40 et fonction Easy Fold 60/40
Verrouillage centralisée
Esthétique / Carrosserie
Peinture opaque
Barres de toit longitudinales
Jantes alliage diamantées 18'' TAGASAN
Sellerie tissu avec logo Dacia
Autres équipements
Boucliers ton carosserie
Kit de gonflage
Caméra de recul
Plancher de coffre plat
Mode éco
Appel SOS (E-call)
Avertissement distance de sécurité
Signature lumineuse en "Y" à LED
Répétiteurs latéraux à LED
Prise 12V coffre
Recharge smartphone par induction
Système de surveillance de l'attention du conducteur
My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)
Radars de recul
Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)
Carte mains libres
Antenne requin
Tableau de bord digital 10"
Hayon électrique
Boîte de vitesse manuelle
Options disponibles
-
Roue de secours galette:
200 €
-
Jantes alliage diamantées noires 19" RASAN:
250 €
-
Toit ouvrant panoramique:
1000 €
-
Bi-ton:
300 €
-
Peinture nacrée Noir Nacré:
650 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
650 €
-
Peinture métallisée Vert Cèdre:
650 €
-
Peinture métallisée Blue Indigo:
650 €
Photos (61)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération