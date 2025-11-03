4. L'évaluation du Dacia Bigster GPL dans sa catégorie
Le Dacia Bigster Mild Hybrid G-140, facturé à partir de 24 990 €, est évalué dans la catégorie des SUV compacts qui comprend notamment les:
- Citroën C5 Aircross Hybride 145 ch, à partir de 34 990 €
- Peugeot 3008 Hybrid 145 ch, à partir de 36 700 €
- Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid FlexiFuel (FHEV E85) Powershift, à partir de 34 490 € (prix remisé)
|1.2 Mild Hybrid-G 140 Journey
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,4 /20
