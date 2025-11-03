Le Dacia Bigster Mild Hybrid G-140, facturé à partir de 24 990 €, est évalué dans la catégorie des SUV compacts qui comprend notamment les:

- Citroën C5 Aircross Hybride 145 ch, à partir de 34 990 €

- Peugeot 3008 Hybrid 145 ch, à partir de 36 700 €

- Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid FlexiFuel (FHEV E85) Powershift, à partir de 34 490 € (prix remisé)