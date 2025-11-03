Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia Bigster

Essai

Le Dacia Bigster GPL va mettre tout le monde Dakar

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Pierre-Olivier Marie

6  

4. L'évaluation du Dacia Bigster GPL dans sa catégorie

 

Le Dacia Bigster GPL va mettre tout le monde Dakar

Le Dacia Bigster Mild Hybrid G-140, facturé à partir de 24 990 €, est évalué dans la catégorie des SUV compacts qui comprend notamment les:

- Citroën C5 Aircross Hybride 145 ch, à partir de 34 990 €

- Peugeot 3008 Hybrid 145 ch, à partir de 36 700 €

- Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid FlexiFuel (FHEV E85) Powershift, à partir de 34 490 € (prix remisé)

1.2 Mild Hybrid-G 140 Journey
Budget
  • 7.88
  • 7.88
  • 7.88
  • 7.88
  • 7.88
 
Pratique
  • 7.78
  • 7.78
  • 7.78
  • 7.78
  • 7.78
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
 
Sécurité
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Note globale : 14,4 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (61)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Dacia Bigster

Dacia Bigster

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité