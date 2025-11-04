Soyez prudents si vous achetez une Seat Ibiza 4 en occasion
Dates clés
- Juin 2008 : commercialisation de l’Ibiza 4
- Avril 2012 ; restylage (faces avant et arrière)
- Mai 2015 : léger restylage (projecteurs)
- Printemps 2017 : arrêt de commercialisation
En bref
Il faut remonter à 1984 pour voir apparaître sur le marché l’Ibiza de première génération. Plus de quarante ans plus tard, la citadine ibérique est devenue le modèle phare de la marque. Mais, avec l’arrivée de l’Ibiza IV, fini les formes arrondies de la carrosserie de sa devancière. Désormais, elle adopte une ligne un peu plus agressive.
Ajoutons qu’en ce qui concerne les dimensions, elle gagne 10 cm en longueur par rapport à la précédente. Elle mesure 4,05 m et peut alors rivaliser avec certaines de ses concurrentes françaises, comme la Peugeot 207 ou la Renault Clio. Le volume de coffre progresse également pour atteindre les 292 litres contre 267 pour l’Ibiza 3. Du point de vue mécanique, cet opus 4 est disponible, dès le lancement, avec un vaste choix de motorisations essence et diesel. Aux côtés de la version 5 portes, s’affichent une version 3 portes au look plus sportif baptisée ''SC''.
Quelques mois plus tard, un break nommé ''Sport Tourer'' (ST) vient enrichir la gamme. En avril 2012, l’Ibiza bénéficie d’un restylage de la face avant avec un nouveau bouclier, des optiques redessinés et une nouvelle calandre. À l’arrière, un nouveau bouclier fait également son apparition. Pour ce qui est des niveaux de finitions, il y en a quatre au lancement. À savoir : Référence, Sport, Stylance et Gran Via.
Côté offre en seconde main, les essence dominent avec deux fois plus de propositions que côté diesels. Quant aux sources d’approvisionnement, particuliers et professionnels se partagent les annonces. Enfin, sur le plan fiabilité, l’Ibiza IV n’a pas été exempte de défaut, surtout sur les motorisations diesels.
Sous le capot
En diesel
1.2 TDI : 75 ch
1.4 TDI : 70 ch et 80 ch
1.6 TDI : 90 ch et 105 ch
1.9 TDI : 90 ch, 100 ch et 105 ch
2.0 TDI : 140 ch et 143 ch
En essence
1.0 : 75 ch, 95 ch et 110 ch
1.2 : 60 ch, 70 ch, 85 ch, 90 ch, 105 ch et 110 ch
1.4 : 85 ch, 140 ch et 150 ch
1.6 : 105 ch
LA Seat Ibiza IV A LA LOUPE
Comment vieillit-elle ?
À bord de cette Ibiza, on retrouve la qualité de fabrication du groupe Volkswagen. Le mobilier est de bonne facture et les assemblages tiennent le coup.
Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?
C’est plutôt encourageant du côté des pièces de freinage, de suspension et d’embrayage. Mais côté diesel, les vannes EGR et les filtres à particules s’encrassent souvent.
Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?
Pour une citadine, on est un peu au-dessus de la moyenne de la catégorie.
Est-elle chère à entretenir ?
Passer la porte du réseau Seat (groupe Volkwagen), se traduit généralement par des coûts d’entretien plutôt élevés, surtout lorsqu’il est question de grosses réparations.
Budget
Achat / Cote :
COMBIEN POUR UNE IBIZA IV D’OCCASION ?
En diesel
Comptez une mise de départ de 6 500 € pour une Ibiza diesel 1.6 TDI 105 ch 5p. âgé d’une dizaine d’années et affichant moins de 120 000 km.
En essence
Comptez de 6 000 € à 6 500 € pour une Ibiza 1.4 85 ch 5p. âgée d’une dizaine d’années et affichant entre 100 000 km et 110 000 km.
Comptez de 8 500 € à 9 500 € pour une Ibiza 1.2 TSI 90 ch 5p. de 2017 avec moins de 100 000 km au compteur.
Fiabilité
Description :
Vanne EGR et FAP
Nombreux encrassements sur les versions TDI se traduisant par des à-coups et des pertes de puissance. Un constat généralement dû au fait que le véhicule fasse des petits parcours. Un nettoyage peut résoudre l’incident.
Pompe à eau
Usures prématurées sur les TDI. Elle devient bruyante.
Boîte de vitesses DSG
Jusqu’en 2014, usure précoce du double embrayage et fonctionnement chaotique du bloc Mecatronic.
Injecteurs
Sur les TDI, nombreux grippages dus souvent à la présence d’eau dans le carburant. Une avarie plus fréquente sur les diesels qui effectuent des petits trajets.
Rappel de rectification en concession :
- Octobre 2023 : sur une série d’Ibiza fabriquées entre le 15 juin 2012 et le 6 septembre 2017, le propulseur contenu dans le gonfleur de l’airbag passager avant peut se détériorer précocement. En cas de déploiement de l’airbag, des fragments provenant du boîtier du gonfleur pourraient blesser les occupants du véhicule.
- Automne 2018 : sur une série d’Ibiza construites entre juillet 2015 et juin 2017, la batterie peut être endommagée en cas d’accident et provoquer une coupure de l’alimentation. Dès lors, il se peut qu’il ne soit pas possible de déverrouiller les portes.
- Mars 2018 : sur une série d’Ibiza produites entre le 18 mars et le 28 mai 2011, le relais de démarreur peut rester enclenché. Il peut par conséquent surchauffer et provoquer un incendie.
- Novembre 2014 : sur une série d’Ibiza 1.2 TDI 75 ch Common Rail, fabriquées entre 2010 et 2014, des vibrations permanentes peuvent être transmises au couvercle du filtre à carburant. À la longue, ces vibrations peuvent fissurer ce couvercle et provoquer des fuites de carburant.
LE BILAN
Avec une offre pléthorique en seconde main, que se soit en essence ou en diesel, l’Ibiza de quatrième génération devient un choix possible pour ceux en quête d’une citadine polyvalente. Et les budgets à y consacrer sont plus que raisonnables. Mais comme souvent, il ne faut pas hésiter à les comparer car pour un tarif équivalent, on peut s’offrir un modèle bien moins kilométré et plus récent. Cerise sur le gâteau, une fiabilité plus rassurante des modèles moins âgés par rapport à des versions 2008 à 2011 ayant connu pas mal d’avaries au cours de leur carrière.
