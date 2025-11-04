Soyez prudents si vous achetez une Seat Ibiza 4 en occasion

En bref

Il faut remonter à 1984 pour voir apparaître sur le marché l’Ibiza de première génération. Plus de quarante ans plus tard, la citadine ibérique est devenue le modèle phare de la marque. Mais, avec l’arrivée de l’Ibiza IV, fini les formes arrondies de la carrosserie de sa devancière. Désormais, elle adopte une ligne un peu plus agressive.

Ajoutons qu’en ce qui concerne les dimensions, elle gagne 10 cm en longueur par rapport à la précédente. Elle mesure 4,05 m et peut alors rivaliser avec certaines de ses concurrentes françaises, comme la Peugeot 207 ou la Renault Clio. Le volume de coffre progresse également pour atteindre les 292 litres contre 267 pour l’Ibiza 3. Du point de vue mécanique, cet opus 4 est disponible, dès le lancement, avec un vaste choix de motorisations essence et diesel. Aux côtés de la version 5 portes, s’affichent une version 3 portes au look plus sportif baptisée ''SC''.

Quelques mois plus tard, un break nommé ''Sport Tourer'' (ST) vient enrichir la gamme. En avril 2012, l’Ibiza bénéficie d’un restylage de la face avant avec un nouveau bouclier, des optiques redessinés et une nouvelle calandre. À l’arrière, un nouveau bouclier fait également son apparition. Pour ce qui est des niveaux de finitions, il y en a quatre au lancement. À savoir : Référence, Sport, Stylance et Gran Via.

Côté offre en seconde main, les essence dominent avec deux fois plus de propositions que côté diesels. Quant aux sources d’approvisionnement, particuliers et professionnels se partagent les annonces. Enfin, sur le plan fiabilité, l’Ibiza IV n’a pas été exempte de défaut, surtout sur les motorisations diesels.

Sous le capot

En diesel

1.2 TDI : 75 ch

1.4 TDI : 70 ch et 80 ch

1.6 TDI : 90 ch et 105 ch

1.9 TDI : 90 ch, 100 ch et 105 ch

2.0 TDI : 140 ch et 143 ch

En essence

1.0 : 75 ch, 95 ch et 110 ch

1.2 : 60 ch, 70 ch, 85 ch, 90 ch, 105 ch et 110 ch

1.4 : 85 ch, 140 ch et 150 ch

1.6 : 105 ch

LA Seat Ibiza IV A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

À bord de cette Ibiza, on retrouve la qualité de fabrication du groupe Volkswagen. Le mobilier est de bonne facture et les assemblages tiennent le coup.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

C’est plutôt encourageant du côté des pièces de freinage, de suspension et d’embrayage. Mais côté diesel, les vannes EGR et les filtres à particules s’encrassent souvent.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Pour une citadine, on est un peu au-dessus de la moyenne de la catégorie.

Est-elle chère à entretenir ?

Passer la porte du réseau Seat (groupe Volkwagen), se traduit généralement par des coûts d’entretien plutôt élevés, surtout lorsqu’il est question de grosses réparations.