Seat Ibiza 4

Fiche fiabilité

Soyez prudents si vous achetez une Seat Ibiza 4 en occasion

Roberto Bencivenga

Dates clés

  • Juin 2008 : commercialisation de l’Ibiza 4
  • Avril 2012 ; restylage (faces avant et arrière)
  • Mai 2015 : léger restylage (projecteurs)
  • Printemps 2017 : arrêt de commercialisation
En bref

Il faut remonter à 1984 pour voir apparaître sur le marché l’Ibiza de première génération. Plus de quarante ans plus tard, la citadine ibérique est devenue le modèle phare de la marque. Mais, avec l’arrivée de l’Ibiza IV, fini les formes arrondies de la carrosserie de sa devancière. Désormais, elle adopte une ligne un peu plus agressive.

Ajoutons qu’en ce qui concerne les dimensions, elle gagne 10 cm en longueur par rapport à la précédente. Elle mesure 4,05 m et peut alors rivaliser avec certaines de ses concurrentes françaises, comme la Peugeot 207 ou la Renault Clio. Le volume de coffre progresse également pour atteindre les 292 litres contre 267 pour l’Ibiza 3. Du point de vue mécanique, cet opus 4 est disponible, dès le lancement, avec un vaste choix de motorisations essence et diesel. Aux côtés de la version 5 portes, s’affichent une version 3 portes au look plus sportif baptisée ''SC''.

Quelques mois plus tard, un break nommé ''Sport Tourer'' (ST) vient enrichir la gamme. En avril 2012, l’Ibiza bénéficie d’un restylage de la face avant avec un nouveau bouclier, des optiques redessinés et une nouvelle calandre. À l’arrière, un nouveau bouclier fait également son apparition. Pour ce qui est des niveaux de finitions, il y en a quatre au lancement. À savoir : Référence, Sport, Stylance et Gran Via.

Côté offre en seconde main, les essence dominent avec deux fois plus de propositions que côté diesels. Quant aux sources d’approvisionnement, particuliers et professionnels se partagent les annonces. Enfin, sur le plan fiabilité, l’Ibiza IV n’a pas été exempte de défaut, surtout sur les motorisations diesels.

 

Sous le capot

En diesel

1.2 TDI : 75 ch

1.4 TDI : 70 ch et 80 ch

1.6 TDI : 90 ch et 105 ch

1.9 TDI : 90 ch, 100 ch et 105 ch

2.0 TDI : 140 ch et 143 ch

En essence

1.0 : 75 ch, 95 ch et 110 ch

1.2 : 60 ch, 70 ch, 85 ch, 90 ch, 105 ch et 110 ch

1.4 : 85 ch, 140 ch et 150 ch

1.6 : 105 ch

 

LA Seat Ibiza IV A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

À bord de cette Ibiza, on retrouve la qualité de fabrication du groupe Volkswagen. Le mobilier est de bonne facture et les assemblages tiennent le coup.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

C’est plutôt encourageant du côté des pièces de freinage, de suspension et d’embrayage. Mais côté diesel, les vannes EGR et les filtres à particules s’encrassent souvent.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Pour une citadine, on est un peu au-dessus de la moyenne de la catégorie.

Est-elle chère à entretenir ?

Passer la porte du réseau Seat (groupe Volkwagen), se traduit généralement par des coûts d’entretien plutôt élevés, surtout lorsqu’il est question de grosses réparations.

 

 

Budget

Achat / Cote :

COMBIEN POUR UNE IBIZA IV D’OCCASION ?

En diesel

Comptez une mise de départ de 6 500 € pour une Ibiza diesel 1.6 TDI 105 ch 5p. âgé d’une dizaine d’années et affichant moins de 120 000 km.

En essence

Comptez de 6 000 € à 6 500 € pour une Ibiza 1.4 85 ch 5p. âgée d’une dizaine d’années et affichant entre 100 000 km et 110 000 km.

Comptez de 8 500 € à 9 500 € pour une Ibiza 1.2 TSI 90 ch 5p. de 2017 avec moins de 100 000 km au compteur.

Fiabilité

Description :

Vanne EGR et FAP

Nombreux encrassements sur les versions TDI se traduisant par des à-coups et des pertes de puissance. Un constat généralement dû au fait que le véhicule fasse des petits parcours. Un nettoyage peut résoudre l’incident.

Pompe à eau

Usures prématurées sur les TDI. Elle devient bruyante.

Boîte de vitesses DSG

Jusqu’en 2014, usure précoce du double embrayage et fonctionnement chaotique du bloc Mecatronic.

Injecteurs

Sur les TDI, nombreux grippages dus souvent à la présence d’eau dans le carburant. Une avarie plus fréquente sur les diesels qui effectuent des petits trajets.

 

Rappel de rectification en concession :

  • Octobre 2023 : sur une série d’Ibiza fabriquées entre le 15 juin 2012 et le 6 septembre 2017, le propulseur contenu dans le gonfleur de l’airbag passager avant peut se détériorer précocement. En cas de déploiement de l’airbag, des fragments provenant du boîtier du gonfleur pourraient blesser les occupants du véhicule.
  • Automne 2018 : sur une série d’Ibiza construites entre juillet 2015 et juin 2017, la batterie peut être endommagée en cas d’accident et provoquer une coupure de l’alimentation. Dès lors, il se peut qu’il ne soit pas possible de déverrouiller les portes.
  • Mars 2018 : sur une série d’Ibiza produites entre le 18 mars et le 28 mai 2011, le relais de démarreur peut rester enclenché. Il peut par conséquent surchauffer et provoquer un incendie.
  • Novembre 2014 : sur une série d’Ibiza 1.2 TDI 75 ch Common Rail, fabriquées entre 2010 et 2014, des vibrations permanentes peuvent être transmises au couvercle du filtre à carburant. À la longue, ces vibrations peuvent fissurer ce couvercle et provoquer des fuites de carburant.

 

LE BILAN

Avec une offre pléthorique en seconde main, que se soit en essence ou en diesel, l’Ibiza de quatrième génération devient un choix possible pour ceux en quête d’une citadine polyvalente. Et les budgets à y consacrer sont plus que raisonnables. Mais comme souvent, il ne faut pas hésiter à les comparer car pour un tarif équivalent, on peut s’offrir un modèle bien moins kilométré et plus récent. Cerise sur le gâteau, une fiabilité plus rassurante des modèles moins âgés par rapport à des versions 2008 à 2011 ayant connu pas mal d’avaries au cours de leur carrière.

 

Avis Seat Ibiza 4

19,4 /20

Ibiza 4 IV 1.4 16V 85 COLLECTOR 2 CLIM 5P (2009)

Par ccccc le 07/12/2022

Tres bonne voiture. Avec un bon entretien regulier elle dur et consomme peu de carburent. Moteur solide, elle vous conduira sans probleme.Je suis allee a la montagne,a la mer,en ville. Pas de probleme.Tres bonne voiture. Avec un bon entretien regulier elle dur et consomme peu de carburent. Moteur solide, elle vous conduira sans probleme.Je suis allee a la montagne,a la mer,en ville. Pas de probleme.

15,2 /20

Ibiza 4 IV (2) 1.0 75 REFERENCE (2016)

Par §Bap556Uq le 05/06/2022

J'ai eu cette voiture pendant 2 ans. Dans l'ensemble c'est une voiture relativement bonne. Le confort est correct (mais la mousse des sièges s'use vite), l'équipement bon et fiable. L'espace à Bord est suffisant tout comme le coffre. La tenue de route est moyenne, je vous conseil de mettre de bon pneus.La consommation sur nationale/deux voies est très faible (4,7 litres) par contre elle s'envole dès qu'il y a la clim (+1,5/2litres!!) Et les performances moteur deviennent vraiment mauvaises! Sans la clim la puissance est suffisante pour rouler en sécurité.

19,4 /20

Ibiza 4 IV (2) 1.2 TSI 90 FR (2016)

Par Mamat62 le 19/12/2021

Très bonne voiture sportive, avec de bonnes accélérations franches avec ces vrombissements aux démarrages. Consommation raisonnable 6L en moyenne (7L en ville l'hiver, 5,5L sur autoroute).Bonne assises avec ces sièges baquets.Petit volant sympa, suspensions sportives donnant des virages précis.Le plus : présence d'une vraie roue de secours, et du bluetooth.Petit bémol pour le lecteur CD dans la boîte à gants, pas très maniable.

14,4 /20

Ibiza 4 IV 1.4 TDI 70 COLLECTOR 2 (2009)

Par Bryan le 15/12/2021

La 1ère chose à admettre, c'est que c'est vraiment une voiture pour jeunes.Points positifs : -La conduite est bonne niveau tenue de route, même assez impressionnante en petits virages de montagne. Quelques glissades sur certaines surfaces très lisses (enrobé montpelliérain...) et sur route mouillée même avec bons pneus mais raccroche plutôt bien avec une conduite souple. -Peu chère à l'achat neuf (à l'époque...)-Très facile à prendre en main, à manier. -Je réinsiste mais cette voiture est un régal à conduire et bien que très molle au démarrage et à bas régime, s'avère redoutable (pour son petit moteur hein...) une fois lancée, chaude et à régime élevé. Pour avoir conduit d'autres véhicules notamment Renault et Peugeot, j'admets que cette voiture à ce petit quelque chose, une âme propre qui fait qu'on s'y attache (et oui je parle bien d'une voiture...)-Parfait pour débuter. Points négatifs : -Le confort... Tout le monde le dit mais sur le modèle Collector, effectivement je n'ai jamais vu ou expérimenté véhicule aussi bruyant. Aucune insonorisation et moteur TDI très bruyant de base.-Beaucoup de problèmes de démarrage depuis ses débuts. -Le coût d'entretien plutôt élevé étant donné que ce sont des pièces volkswagen. -Les 2 garages Seat que j'ai pu rencontrer se sont révélés être vraiment incompétents. Je leur explique que le problème de démarrage ne vient pas que de la batterie et probablement de l'alternateur du fait de sifflements de la courroie, ils s'obstinent à ne changer que cette dernière et me retrouve à devoir changer l'alternateur 3 mois plus tard.Ou encore, panne liée à la pompe alors qu'elle était encore garantie. Seat la prend en charge, ne trouve pas la panne et nous dit que tout va bien car elle redémarrait, sauf que 2 ou 3 jours plus tard, la voiture se met en quelque sorte en sécurité, impossible de redémarrer. Dépannage à nouveau dans le garage le plus proche => Le bloc moteur avait mal été refixé....

Voir tous les avis Seat Ibiza 4

