Audi Q5 (3e Generation) Sportback

Rendez-vous demain mercredi en direct de l’essai du Q5 Sportback hybride rechargeable

Alan Froli

Comme la précédente, la troisième génération de l’Audi Q5 se décline en une version coupé Sportback. Quels sont les atouts et inconvénients de cette version ? La motorisation hybride rechargeable est-elle la plus appropriée ? Caradisiac vous dira tout sur le dernier SUV familial de la marque aux anneaux. Rendez-vous demain mercredi 5 novembre pour les premières images et impressions de conduite, en direct de l’essai.

Les SUV coupé ont le vent en poupe, surtout chez les marques Premium, et Audi les décline à toutes les tailles. Logiquement, le nouveau Q5 a donc droit à sa version Sportback. A priori, le volume de coffre ne perd que 5 dm3 sous la tablette. Mais la chute du hayon ne trompe personne : avec un tel design, impossible de loger la commode Louis-Philippe de tata Suzanne.

L’essai de cette nouvelle mouture sera surtout l’occasion de vérifier que l’accès aux places arrière et la garde au toit demeurent corrects. Et surtout, il permettra de s’assurer de la pertinence de la motorisation hybride rechargeable mise à notre disposition, face aux essence et diesels microhybride tout d’abord, mais aussi par rapport à son pendant tout électrique, à savoir le Q6 Sportback. Et vous allez voir qu’avec le « jeu » des malus, le choix n’est pas évident.

Enfin, nous vérifierons si la promesse d’une autonomie de 100 km en tout électrique est tenue, et que la consommation en essence du quatre cylindres 2.0 turbo, qui promet jusqu’à 399 ch cumulés en version « d’appel », reste raisonnable malgré les 2 tonnes du bestiau et la transmission intégrale Quattro.

Rendez-vous donc demain mercredi 5 novembre pour les premières images et impressions de conduite, en direct de l’essai…

