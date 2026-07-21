Pourquoi BMW et Mini annulent leur participation au Mondial de l’auto de Paris ?

Dans l'industrie automobile, rien n’est gravé dans le marbre et le groupe BMW le prouve une fois de plus. La marque allemande, ainsi que Mini, ne fera pas le déplacement Porte de Versailles (du 12 au 18 octobre) pour la grande fête de l’automobile qui s’annonce riche en nouveautés.

Cette annulation est d’ordre économique. En juin dernier, le groupe faisait état d’une baisse de 8 % de son action, en passant sous la barre des 60 €, un chiffre au plus bas depuis 2020. Initialement, la direction tablait sur une marge de 4 à 6 % pour l’exercice 2026, elle n’anticipe désormais plus qu’un résultat compris entre 1 et 3 %. Le contexte géopolitique mondial et le repli du marché chinois en sont les causes. Depuis le début de l’année, les ventes de Bmw dans l’Empire du Milieu ont chuté de près de 20 %.

Suite à ce premier bilan financier, le groupe a décidé de se retirer du salon parisien, à un moment où il était encore possible de le faire.

Contacté par Caradisiac, le groupe confirme que « les résultats financiers mondiaux inférieurs à nos projections ont entraîné cette décision. Dans ce contexte, et en raison d’un changement de priorités, BMW Group a décidé d’annuler sa participation au Mondial de l’auto de Paris 2026 afin de se concentrer sur d’autres formats. L’entreprise reste néanmoins engagée à maintenir une présence sélective lors des salons automobiles à l’avenir ».

Des visiteurs privés de nouveautés majeures

Si l’actualité de Mini est actuellement au ralenti, ce n’est clairement pas le cas de celle de BMW. La firme bavaroise développe en grande pompe sa nouvelle plateforme Neue Klasse conçue pour les modèles électriques. Les visiteurs du Mondial de l’auto n’auront pas l’occasion de découvrir le SUV iX3 ainsi que la berline i3 et sa bouillonnante version M. Côté thermique, le X5 est aussi un modèle stratégique pour la marque, un SUV qui aura droit à sa déclinaison à électrons. De son côté, BMW se prive d'une belle expostion médiatique.