Valentino Rossi s’est fait très peur au volant d’une BMW à la valeur inestimable qu’on lui avait confié

Tout le monde connaît Valentino Rossi, toujours considéré aujourd’hui comme le pilote de moto le plus populaire de tous les temps même s’il a raccroché son casque depuis longtemps dans la discipline reine du deux roues.

Mais justement, Valentino Rossi fait toujours de la compétition sur circuit : il a juste gagné deux roues. L’Italien s’est en effet lancé ensuite dans une carrière de pilote en catégorie FIA GT3, notamment avec la Bmw M4 GT3 et le soutien du constructeur allemand.

A Goodwood, un hommage qui part en tête-à-queue

Afin de célébrer cette collaboration, BMW avait prévu un joli cadeau le week-end dernier à l’occasion du Festival of Speed de Goodwood : la marque à l’hélice avait repeint une V12 LMR à ses couleurs, lui demandant d’effectuer la montée au volant du prototype. La V12 LMR, c’est cette barquette ouverte à moteur V12 ayant remporté les 24 Heures du Mans 1999, avant qu’Audi ne domine l’épreuve pendant des années. Une machine équipée d’un moteur très proche de celui de la McLaren F1, dont la valeur est évidemment inestimable.

Mais comme vous pouvez le voir dans cette compilation vidéo montrant tous les moments les plus « chauds » de la dernière édition du Goodwood FoS, la montée de Valentino Rossi en BMW V12 LMR ne s’est passée comme prévu.

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Pas de casse

Heureusement, il n’a rien touché avec la voiture et elle est restée en un seul morceau. D’autres ne peuvent pas en dire autant (et c’est de toute façon une tradition que d’avoir quelques « ratés » dans la montée de Goodwood chaque année).