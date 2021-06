21 ans après la V12 LMR, BMW revient dans la catégorie reine de l'endurance

Voilà une bien belle surprise pour les fans de sport automobile. Et c'est sur le compte personnel du patron de BMW Motorsport, Markus Flasch, que nous la trouvons. L'Allemand confirme en image le retour du constructeur en catégorie reine de l'endurance, avec un joli rappel au prototype V12 LMR. La grande époque des Toyota GT One, des Panoz et des Mercedes CLK GTR. Depuis, BMW est bien présent en endurance (avec une M8 GT3, actuellement), mais pas dans la plus prestigieuse catégorie.

BMW avait le choix : les LMH (Le Mans Hypercar) ou LMDh (Le Mans Daytona hybrid), à savoir que les deux cohabiteront en Europe sur les grandes épreuves. La marque bavaroise a choisi la seconde, plus contraignante d'un point de vue développement technique, mais aussi plus permissive dans les choix de courses (il est possible de participer aux championnats américains) et surtout, moins coûteuse.

BMW fera face dans la catégorie à Audi, Porsche et probablement d'autres marques d'ici à 2023, année effective du retour du constructeur allemand. Rappelons que PSA, Ferrari ou encore Toyota ont, eux, opté pour la catégorie LMH.