Audi prépare son retour aux 24 Heures du Mans

Audi avait quitté les 24 Heures du Mans avec un moteur diesel sous le capot. La marque aux anneaux reviendra à partir de 2022 sur la piste avec un prototype hybride essence, dans la catégorie LMDh (Le Mans Daytona hybrid). Le constructeur dévoile une première image en guise d'ébauche de ce prototype qui participera aux 24 Heures du Mans 2023 avec l'objectif de la victoire au général.

Rappelons que les règlements ont été bouleversés ces derniers mois. Désormais, deux catégories reines vont cohabiter au Mans : LMH (Le Mans Hypercar), où l'on trouvera notamment Peugeot, Toyota ou Aston Martin, et LMDh. La première est nettement plus libre, puisque les constructeurs peuvent partir d'une hypercar de série existante, et n'ont pas d'obligation de châssis ou d'hybridation. Mais elle est aussi plus coûteuse. La seconde est plus contraignante, mais normalement moins onéreuse : les marques n'ont qu'un choix restreint de châssis (Oreca, Ligier, Dallara et Multimatic), et des essais plus limités.

La première course pour ce prototype Audi, développé avec Porsche, devrait être les 24 Heures de Daytona début 2023, histoire de préparer l'épreuve mancelle qui suivra.