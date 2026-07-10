Qui veut gagner des kWh ? À l’heure des grands départs estivaux, Ionity, le géant allemand de la recharge ultra-rapide (Bmw Group, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Porsche) entend récompenser les bonnes pratiques aux bornes de recharge.

Plutôt que pénaliser les voitures ventouses -c’est la loose- l’opérateur met en place deux programmes de fidélité pour ses clients, intitulés Fast Lane Reward et Off-Peak Reward.

La guerre du temps et le mythe de la recharge à 100 %

Fast Lane Reward, s’attaque au péché mignon du néo-électromobiliste qui consiste à vouloir faire le plein complet de sa batterie. Un non-sens. "Charger sa batterie de 80 % à 100 % prend presque autant de temps que de passer de 10 % à 80 %" rappelle Ionity. Le tout pour un gain d’autonomie kilométrique supplémentaire minime. En clair les derniers 20 % de recharge squattent inutilement une borne alors que la courbe de recharge s’effondre. En revanche, pour le réseau, libérer une place 20 minutes plus tôt par véhicules limite la formation de longues files d’attente.

Afin d’encourager cette démarche civique, l’opérateur de recharge promet un crédit de 5 kWh pour tout conducteur qui débranche sa voiture avant le seuil fatidique des 80 % (tolérance jusqu’à 85 %). Cela vaut pour les recharges effectuées aux heurs de forte affluence sur l’ensemble du réseau, entre 9h et 17h.

Le second volet, Off-Peak Reward s’adresse aux rouleurs nocturnes. En branchant son véhicule entre 22h et 6h, la même gratification de 5 kWh est octroyée aux automobilistes. L’objectif est ici de déplacer la demande vers les heures creuses.

Vers un « nudge » énergétique permanent ?

Sur le réseau autoroutier français ou le kWh s’affiche aux environs de 0,59 € (hors abonnement) le bonus de 5 kWh représente une économie de 3 € par session éligible.

Si cette opération est présentée comme une offensive estivale, elle pose les jalons de l’avenir d’utilisation des bornes de recharge. En choisissant la méthode douce du « nudge » (coup de pouce) Ionity entend inciter en douceur les conducteurs français à adopter la bonne attitude de recharge.