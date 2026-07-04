Ces BMW assemblées en Russie échappent totalement aux serveurs de la marque

Quand BMW a quitté la Russie en 2022 après le début de la guerre avec l’Ukraine, l’usine d’Avtotor à Kaliningrad s’est retrouvée avec des milliers de pièces détachées sur les bras. Plutôt que de les laisser prendre la poussière, le site a décidé de continuer à assembler discrètement des X5, X6 et X7 sans l’accord du constructeur allemand.

Le plus étonnant est que ces SUV, immatriculés en 2025 ou 2026, conservent le look des modèles de 2022 avant restylage. À mesure que les stocks s’épuisent, certains composants locaux remplacent même les éléments d’origine des faisceaux électriques aux panneaux de carrosserie. Bmw a officiellement pris ses distances avec ces véhicules dont elle ne garantit ni la qualité ni la sécurité. Les systèmes électroniques et logiciels ont dû être figés ou modifiés pour fonctionner sans les serveurs de la marque.

Un carton commercial

Cela n’empêche pas les clients russes de se les arracher. Vendues contre l’équivalent de 150 000 à 170 000 €, ces « fausses » BMW sont plus abordables que les importations parallèles et ont même un argument marketing inattendu : impossible pour BMW de les surveiller et de les désactiver à distance.