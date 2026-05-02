Une autonomie proche des 1 000 km pour le futur BMW iX5 qui bénéficiera d’une architecture électrique 800 volts pour des temps de recharge courts.

Pour Bmw avec les nouvelles générations de BMW iX3 et la BMW i3, la marque allemande met en avant sa nouvelle base technique « Neue Klasse » qui est une plateforme créée pour les nouvelles BMW électriques. Mais la plateforme CLAR n’a pas pour autant dit son dernier mot et va servir encore sur de nouveaux modèles thermiques mais aussi électriques.

C’est le cas de la nouvelle génération du BMW X5 mais aussi vraisemblablement du BMW iX5. Mais pour le modèle électrique, la base technique CLAR va être améliorée afin de bénéficier des derniers progrès de la technique avec ce genre de motorisation. En particulier une architecture électrique de 800 volts, afin que les temps de recharge soient réduits.

Une grosse batterie de 147,8 kWh pour le iX5 !

L’autonomie du BMW iX5 devrait être proche des 1 000 km grâce à l’utilisation d’une grosse batterie de 147,8 kWh à cellules cylindriques (soit une capacité bien supérieure à celle de 105,7 kWh qui équipe la BMW i7, fleuron de la marque). Au lancement de ce modèle ce sera sans doute la version la plus performante qui sera dévoilée : BMW iX5 60 xDrive. Ce SUV électrique BMW iX5 60 xDrive disposera de deux électromoteurs d’une puissance cumulée de 576 ch. Pour BMW, avec ce modèle il s’agit de répondre avec vigueur à Volvo qui propose de son côté une version de son Volvo EX90 affichant 517 ch avec une autonomie de 615 km. La marque suédoise ayant dévoilé il y a peu de temps son nouveau SUV Volvo EX60 dont certaines caractéristiques techniques sont proches de celle du nouveau BMW iX3 en ce qui concerne l’autonomie 810 km pour le Volvo EX60 P12 AWD contre 805 km pour le BMW iX3 iX3 50 xDrive mais aussi les temps de recharge avec 19 minutes pour passer de 10 à 80 % pour l’EX60 contre 21 pour le iX3.

La gamme BMW X5 : thermique, électrique et pile à combustible

Le prototype de ce BMW iX5 photographié par nos chasseurs de scoop sur le grand circuit du Nürburgring est encore très camouflé. Cependant, il laisse apercevoir des boucliers avant et arrière débarrassés d’une partie des adhésifs qui le recouvrait jusqu’à présent. Sous les adhésifs, on voit que ce prototype semble disposé des projecteurs et des feux du modèle de série, même si des caches plastiques transparents modifient l’architecture des feux à l’arrière. Le nouveau modèle BMW devrait être présenté avant la fin de l’année avec la nouvelle génération du BMW X5 thermique qui disposera toujours dune importante offre de motorisations (hybride rechargeable, essence et diesel). Un an plus tard, arrivera le dernier modèle de la gamme X5, ce sera toujours un modèle électrique mais il se dotera d’une pile à combustible afin d’alimenter les batteries, ce SUV devrait se nommer BMW iX5 Hydrogen.