5. BMW X5 (2023) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

1. Essai - BMW X5 (2023) - Monsieur Plus

En bref SUV familial

4e génération

À partir de 88 500 €

Le SUV familial de BMW - tout comme son dérivé « coupé » X6 - est produit là où il se vend le mieux : aux Etats-Unis, dans l’usine de Spartanburg, en Caroline du Sud. C’est l’une des raisons qui explique ses dimensions XXL avec une longueur avoisinant les 5 mètres (4, 92 m) et une largeur proche des 2 mètres.

Lancée fin 2018, cette quatrième génération s’octroie donc une mise à jour pour rester compétitif sur le marché des SUV de luxe familiaux et notamment face à son principal concurrent, le Mercedes GLE, qui suit le même cycle de vie. Esthétiquement, le nouveau X5 n’a pas droit à l’immense calandre aperçue sur les dernières productions, mais cette dernière peut s'illuminer (option). La partie avant adopte des optiques aux contours plus fins et à la signature lumineuse revue en forme de flèches.

dailymotion Essai - BMW X5 (2023) - Monsieur Plus

Le bouclier est aussi un peu plus longiligne avec une entrée d’air en aluminium de série. Concernant la partie arrière, on note seulement une évolution du graphisme des feux, davantage en forme de X. À bord, les propriétaires apprécieront un univers toujours soigné qui mélange habilement classique et moderne. Cette modernité se traduit par l’arrivée du « curve display », une grande dalle incurvée qui regroupe un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces.

Ce dernier est équipé du dernier système d’exploitation iDrive OS 8.0. conçu par BMW, rapide et intuitif. L’ensemble est bien sûr compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, avec ou sans fil, et embarque toute une batterie de services connectés comme par exemple du streaming comprenant Youtube, des offres VOD ou plusieurs applications natives comme ABRP ou Amazon. Plusieurs détails intérieurs ont aussi été revus comme les buses d’aération, le levier de la boîte automatique désormais en forme de gâchette ou encore le volant.

Malgré son gabarit XXL, le X5 déçoit en matière d'habitabilité. L'espace aux jambes à l'arrière est trop juste pour un adulte au-delà d'1m80. Quant à la place du milieu, trop étroite, elle servira de dépannage. Toutefois, les passagers profitent d’agréments comme un porte-gobelet chauffant et réfrigérant (à l'avant), des ports USB-C, une ambiance lumineuse et des supports intégrés au dos des sièges pour fixer tablettes, cintres, etc. incluant aussi un port USB-C (à l'arrière).

Sur les versions thermiques, le X5 offre la possibilité d’opter pour deux places supplémentaires, portant à 7 le nombre de passagers. Dans ce cas, la banquette du second rang peut coulisser.

Malheureusement, cette configuration 7 places n’est pas disponible sur la version hybride rechargeable, en raison du positionnement des batteries. D’ailleurs, ces dernières font perdre près de 150 litres de contenance au coffre du X5. Sur notre version, ce dernier affiche un volume de 500 litres, ce qui reste bien suffisant pour une famille. Son ouverture électrique en deux parties (lunette supérieure et ridelle inférieure) constitue toujours un point fort selon nous, notamment, pour les activités « outdoor ».

Même si les évolutions techniques et technologiques sont notables, il faut tout de même souligner l’importante hausse des tarifs, variant de 6 750 à 10 900 € suivant les versions.