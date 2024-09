Le Volvo EX90 électrique peut-il faire oublier le bon vieux XC90 thermique ?

En bref : SUV électrique 7 places de série 279 à 517 ch Batteries de 101 ou 107 kWh utiles À partir de 89 500 €

La seconde génération de Volvo XC90 sortie en 2015 fait partie des grands SUV 7 places les plus désirables du marché : charismatique, tiré à quatre épingles, ultra-confortable, le Suédois n'a aucun complexe à avoir face à ses meilleurs rivaux allemands, même s'il a toujours manqué de noblesse mécanique (jamais plus de quatre cylindres). Et son restylage récent, pour le moins réussi, lui assure encore une belle espérance de vie.

L'annonce d'une alternative 100 % électrique tout aussi raffinée apparaît donc fort alléchante pour les familles à la recherche d'un transporteur de troupe "zéro émission" BCBG, d'autant que l'offre est encore réduite sur ce créneau. Entre un Kia EV9 moins chic, un Tesla Model X toujours très (trop ?) futuriste malgré ses 10 ans (ou presque) et un Mercedes EQS SUV hors de prix, l'EX90 tente de trouver un compromis judicieux qu'il nous tarde d'évaluer.

Reposant sur une plateforme spécifique, ce dernier reprend le look cubique de son aîné XC90 mais avec un style bien à lui. À l’avant, le nouveau-né se passe totalement de calandre et reçoit, sur ce modèle haut de gamme, des projecteurs à LED pixélisés. Parallèlement, le profil se veut épuré avec des poignées affleurantes, tandis que l’arrière intègre un bandeau lumineux sur toute sa largeur, ainsi que des feux sur les montants.

Comme son homologue thermique (désormais exclusivement hybride rechargeable), l’EX90 compte sur des dimensions généreuses pour répondre aux besoins des plus grandes familles. Avec 5,03 m de long pour 1,96 m de large hors rétroviseurs, il apparaît même un peu plus encombrant, ce qui risque de compliquer un peu les manœuvres malgré un diamètre de braquage contenu à 11,8 m.

Comparé à son frangin, l'EX90 apparaît un peu plus spacieux au niveau du coffre, avec 655 dm3 en mode 5 places et 310 dm3 une fois les strapontins déployés (électriquement sur toute la gamme). En revanche, ses rivaux directs proposent des volumes de chargement supérieurs : respectivement 828 dm3 et 333 dm3 pour le Kia EV9, et 935 dm3 et 425 dm3 pour le Tesla Model X. Notez que ces derniers disposent également de bacs de rangement plus vastes sous leurs capots : jusqu'à 90 dm3 pour le Coréen, et 183 dm3 pour l'Américain, contre 37 dm3 maxi pour le Volvo.

Cela posé, l'EX90 n'a pas à rougir dans l'habitacle où il y garantit un bel espace et une modularité digne d'un monospace. Certes, la place centrale est un peu étroite et ferme au niveau du dossier, mais le Kia ne fait pas mieux. En outre, elle a le mérite, comme celle du XC90, de proposer une option rehausseur intégré (voir diaporama).

Surtout, le Volvo est le seul de sa catégorie à disposer de trois sièges indépendants et coulissants au deuxième rang (avec dossiers inclinables S.V.P !). En les avançant un peu, on obtient un espace aux jambes correct pour tout le monde. Les passagers du fond apprécieront, par ailleurs, la garde au toit suffisante et le confort tout à fait honnête des strapontins. Du moins après avoir pesté contre l'étroitesse de l'accès. À ce sujet, rien de plus pratique que les portes papillons d'un Tesla Model X, qui permettent d'entrer et sortir sans courber l'échine. Côté rangements, le Suédois pourrait faire mieux : les bacs de portes comme la boîte à gants apparaissent petits.

Un habitacle dimensionné pour sept personnes donc mais qui propose parallèlement, dans cette version haut de gamme, de remplacer les trois sièges du milieu par deux fauteuils XXL, pour des voyages pullman à six. Une idée empruntée à ses rivaux Kia EV9 et Tesla Model X que le Volvo a la bonne idée de ne pas facturer en supplément. Notez qu'en libérant un "couloir" au centre, cette configuration facilite l'accès au fond.

À l'avant, l’EX90 se veut plus simple et épuré que le XC90 avec une instrumentation numérique complète mais de taille réduite, et une chasse aux boutons typique d’une voiture électrique. L’ergonomie s’inspire même des Tesla puisque l’écran central vertical grand format de 14,5 pouces de diagonale (quasi 37 cm !) prend en charge le réglage des rétroviseurs, l’ouverture du hayon de l’intérieur, ou l’allumage du dégivrage arrière. De quoi agacer les plus pragmatiques, même si le système fonctionne sans heurts et permet de personnaliser des raccourcis.

Heureusement l'EX90 se rattrape avec un design soigné, des ambiances chaleureuses et une finition rigoureuse, même si les matériaux apparaissent moins cossus qu’à bord du XC90. D'ailleurs, en digne véhicule électrique bien sous tous rapports, le nouveau venu préfère le similicuir à la peau de bête. Autre détail qui n'en est pas un : pas de toit ouvrant au catalogue. Et si le toit vitré est en série, le store pare-soleil reste optionnel. Mesquin...