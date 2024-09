Le Volvo EX90 électrique peut-il faire oublier le bon vieux XC90 thermique ?

Les concurrents : rares pour l'instant…

Les SUV électriques de 5 m de long capables d'emmener dignement des familles de 6 ou 7 personnes se font encore rares. Le Volvo EX90 trouvera néanmoins deux concurrents directs, à savoir le récent Kia EV9 et le Tesla Model X. Mercedes propose également un transporteur 7 places "zéro émission", en l'occurrence l'EQS SUV, mais les tarifs stratosphériques de ce dernier l'écartent naturellement de la cible du Scandinave.

À retenir : de bons arguments malgré une autonomie juste…

Le Volvo EX90 se révèle habitable, pratique, joliment présenté, ultra-confortable (du moins avec ses suspensions pneumatiques optionnelles), et performant dans cette mouture de 517 ch. Hélas, malgré une batterie colossale, son autonomie oscillant entre 300 et 350 km sur autoroute apparaîtra encore trop juste à certains. De fait, comme tous les autres mastodontes électriques, il ne conviendra qu’à ceux qui en acceptent les contraintes, et aussi ses tarifs coquets.

Caradisiac a aimé :

Présentation soignée

Habitabilité

Modularité

Confort

Performances

Équipement

Caradisiac n'a pas aimé :

Ergonomie tout tactile

Volume de coffre juste

Poids

Autonomie limitée sur autoroute

Tarifs