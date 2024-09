Le Volvo EX90 électrique peut-il faire oublier le bon vieux XC90 thermique ?

Si l'EX90 n'apparaît pas donné à quasi 90 000 € minimum, il donne le change avec des dotations généreuses, notamment en termes de sécurité. Une tradition Volvo… Trois niveaux de finitions sont au programme :

Uniquement livrable avec la version monomoteur, l'entrée de gamme Start n'oublie rien d'important puisqu'elle offre d'ores et déjà freinage d’urgence auto, lecture des panneaux, aide au maintien dans la voie, surveillant d’angles morts, aide à la direction en manœuvre d’urgence, alerte vigilance conducteur avec arrêt de sécurité, assistance au changement de file, alerte trafic en marche arrière avec freinage auto, surveillants collisions à l’ouverture des portes, système multimédia 14,5’’ tactile avec Bluetooh, GPS et réplication des smartphones, instrumentation numérique 8’’, système audio 10 HP, accès mains libres, 6 prises USB-C, recharge smartphone par induction, 7 sièges dont deux strapontins électriques, projecteurs LED, siège avant chauffants et électriques (mémoire côté conducteur), clim auto 4 zones, toit vitré, pompe à chaleur, jantes alliage 20''.

Pour 5 600 € supplémentaires, la mouture Plus ajoute tableau de bord et panneaux de portes surpiqués, incrustations bois rétroéclairées, volant réglable électriquement, système audio Bose 14 HP/940 W, et affichage tête haute, entre autres. Elle donne également accès à des options perfectionnées telles que la suspension pneumatique.

Indissociable des motorisations Twin, le haut de gamme Ultra réclame 5 950 € de plus que la finition Plus, qu'elle justifie en fournissant vitres latérales et arrière feuilletées, portes à fermeture assistée électriquement « Soft Close », poignées rétroéclairées, sièges avant massants, projecteurs LED Pixel HD, caméras panoramiques 360°, volant chauffant, sièges arrière chauffants, lave-phares à haute pression, jantes alliage 21”.

Le point techno : le "châssis actif" du Volvo EX90 : Uniquement proposé avec les motorisations Twin, le châssis actif à commande électronique surveille en continu voiture, route et conducteur, de sorte que chaque amortisseur s’adapte instantanément aux conditions de conduite et à l’état de la route. De type pneumatique, la suspension a révélé un judicieux compromis maintien de caisse/confort, même si les grandes jantes peuvent générer quelques trépidations. À vitesse élevée, l'assiette s'abaisse pour réduire la résistance à l’air et accroître la stabilité. En mode Off Road, c'est le contraire : la garde au sol pour préserver les soubassements. Tarif : 2 700 €. Notez qu'il est également possible d'abaisser l'auto lors des gros chargements, via un bouton situé dans le coffre.