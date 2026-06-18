Voici pourquoi ces Audi et BMW se font passer pour des voitures chinoises

Sous l’effet des sanctions occidentales depuis le début de la guerre en Ukraine, les ventes des véhicules neufs s’effondrent en Russie. Les grands constructeurs mondiaux ne sont plus sur les lieux tandis que la vente de pièces détachées est interdite. Cela dit, la demande est toujours là, et un vaste réseau illégal se charge désormais d’y répondre en important des voitures européennes.

Un clip partagé par Cyril -un guide touristique et voyageur tenant la page Instagram unfrançaisenrussie- montre plusieurs grandes berlines et SUV allemands dans une configuration très spéciale. Les voitures adoptent en effet sur les images des emblèmes d’une marque chinoise. Jantes, calandre, coffre : tous les emplacements habituels sont vulgairement couverts de noir pour arborer un nouveau badge.

Des camions entiers

Le poids lourd immatriculé au Kazakhstan permettra à quelques Russes aisés de prendre possession de leur auto premium. Dans ce cas de figure, les plus observateurs reconnaîtront des Audi A6L -la version longue- et des BMW X5. Sur la vidéo, d’autres camions avec des chargements similaires se trouvent en arrière-plan.