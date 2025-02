Le premier BMW X6 peut-il être acheté les yeux fermés en occasion ?

En bref

FICHE FIABILITÉ EXPRESS. Lancé au printemps 2008, le X6 n'est autre qu'un dérivé du bien connu X5. Mais sa ligne, style ''coupé'', détonne par rapport aux profils classiques de la plupart des SUV et autres crossovers concurrents. Par rapport au X5, le X6 gagne 3 cm en longueur, soit 4,88 m. En revanche, il perd 9 cm en hauteur. Sa ligne est donc bien plus élancée.

Sous le capot, on retrouve les blocs 3.0 d avec des puissances qui s'étendent de 235 ch à 381 ch. En essence, le X6 dispose d'un 3.0 35 i de 306 ch ainsi que d'un tout nouveau 50i V8 4,4 l de 407 ch. Coté transmission, exclusivement des quatre roues motrices xDrive et une boîte automatique à 6 vitesses. Mais en mars 2010 elle est remplacée par une boîte auto à 8 rapports. À cette même date, voit le jour une version hybride essence/électrique ''ActiveHybrid'' de 485 ch et boîte auto à 7 rapports.

Au cours du printemps 2012, le X6 bénéficie d'un léger restylage de la face avant (bouclier, projecteurs et calandre). Pour ce qui est des finitions, il y a quatre niveaux au lancement. À savoir : Luxe, Exclusive, Exclusive Individual et M. C'est à l'occasion du restylage de 2012 qu'apparaissent les finitions M Sport et M Performance (ou M Sport Ultimate). Au point de vue fiabilité, le X6 de première génération ne fait pas trop parler de lui. Cependant, il n'a pas été exempt de défauts, en particulier les modèles diesel commercialisés de 2008 à 2012 qui ont connu des avaries de chaîne de distribution, de vanne EGR, de filtre à particules et de turbo.

Enfin, pour ce qui est de l'offre en seconde main, elle est assez fournie, mais ce sont les motorisations diesels qui s'imposent, avec près de 85 % des annonces.

Sous le capot

En diesel

3.0 d : 235 ch et 245 ch (30d), 286 ch (35d), 306 ch (40d) et 381 ch (M50d)

En essence

3.0 i : 306 ch (35i)

4.4 i : 407 ch (50i), 555 ch (X6 M)

En Hybrid essence/électrique

ActiveHybrid : 4.4 i 485 ch

LE Bmw X6 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Inutile de s'alarmer. On est chez Bmw et dans la classe ''premium''. À bord, c'est du costaud. La qualité des matériaux et des assemblages est au top ! On oublie les bruits parasites et vibrations en tous genres...

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Les principaux organes d'usure résistent bien aux gros kilométrages à condition que l'entretien courant ait été réalisé scrupuleusement et que la conduite ne soit pas trop brutale. Sinon les freins souffrent, les trains roulants aussi.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Pas de surprise, la réponse est oui. On est chez BMW et au volant d'une auto à tendance sportive, animée par des blocs de grosse cylindrée. Cela se ressent sur les prix des pièces, qui sont plus élevés que la moyenne.

Est-il cher à entretenir ?

Le coût de l'entretien va de pair avec celui des pièces détachées. Au final, les factures grimpent vite, surtout lorsqu'il est question de grosses réparations.