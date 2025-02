Ionity: "le temps moyen de recharge est de 28 minutes"

Fondée en 2017, Ionity est une coentreprise regroupant BMW, Ford, Hyundai-Kia, Mercedes et le groupe Volkswagen (avec Porsche). Elle a déployé depuis quelques 4 781 points de charge à travers l’Europe. En France, le millième de ces points de charge à été inauguré à Bessoncourt, dans le Territoire de Belfort, au mois de janvier. Le développement du réseau va bon train, ainsi que le détaille pour Caradisiac Brieuc de Tonquédec, Country Manager de Ionity pour la France & le BeNeLux (Belgique, Hollande, Luxembourg).

Comment se porte le marché de la recharge électrique en France ?

Le marché entre dans sa deuxième phase après les early adopters, grâce à qui les modèles électriques ont pu devenir le véhicule principal du foyer. Nous avons d’abord cherché à conquérir la longue distance. Le deuxième acte va consister à densifier les axes. Il s’agit donc d’étendre les stations existantes, ajouter des stations, et se rapprocher des centres urbains.

Paradoxalement, c’est en ville que la recharge électrique est la plus compliquée…

Les villes posent une problématique qui est celle de la recharge lente. On se rend compte par les usages et les modèles économiques que la recharge lente peut poser un problème économique dans la mesure où on délivre moins de kWh (la quantité d’électricité, NDLR) au mètre carré.

Les usages diffèrent-ils d’un pays à l’autre ?

Les différences d’usages se réduisent d’un pays à l’autre car les parcs automobiles deviennent de plus en plus homogènes. Le marché de l’électrique longue distance se démocratise. Et au quotidien, des habitudes s’installent. A Metz, sur le parking près du centre Leclerc, on a fait le constat que beaucoup de gens viennent charger une fois par semaine, comme à une pompe à essence.

Avec 157 000 points de charge au dernier pointage de l’Avere-France, la France apparaît comme un des pays les plus dynamiques en Europe. Mais cela suffit-il ?

Un bon indicateur est le nombre de voitures électriques rapporté au nombre de bornes rapides, c’est-à-dire d’un débit minimal de 150 kW. Celui-ci était de 722 véhicules par borne en 2021, et il est de 72 aujourd’hui.

Combien de recharges avez-vous réalisé dans l’Hexagone en 2024 ?

On ne donne pas de chiffres précis sur le nombre de recharges annuelles, mais en trois ans on a multiplié par 9 le nombre de sessions. C’est un message de confiance à envoyer au marché. Entre 2023 et 2024, les sessions de charge ont augmenté de 68%.

Combien de temps dure une recharge ?

Le temps moyen de recharge est de 28 minutes.

La concurrence fait rage entre les opérateurs de recharge, mais comment convaincre les gens de venir chez vous ?

Nous sommes fiers de garantir des prix fixes depuis deux ans. Avec notre offre Passport power à 11,99 € par mois, le kWh revient à 0,33 €. Cela représente un coût de 6 € pour 100 km parcourus (pour une consommation de 18,2 kWh/100 km, NDLR).

L’an dernier, les ventes de voitures électriques ont stagné en France et baissé en Europe. Comment appréhendez-vous les choses ?

Le ralentissement des ventes de voitures électriques inquiète, forcément. Il faut que les politiques publiques continuent d’offrir une visibilité. Cette transition s’opère sur des années.