Oui, une M5 V10 peut afficher presque 400 000 kilomètres au compteur

La réputation de la BMW M5 E60 n’est plus à faire. Son fabuleux V10 atmosphérique de 507 ch est aussi célèbre pour sa sonorité que pour ses coûteux problèmes de fiabilité. Pourtant, un passionné américain vient de prouver qu’avec un entretien sans compromis l’impossible devient parfois réalité. Une histoire partagée par son propriétaire sur Facebook.

Achetée avec 101 000 km, cette M5 affiche aujourd’hui près de 385 000 km, et toujours avec son moteur S85 d’origine. Le propriétaire ne l’a pourtant jamais ménagée : une trentaine de journées sur circuit, des centaines de montées au rupteur, une pointe de 325 km/h mesurée par GPS et 41 États américains parcourus. Rien que ça. Le secret ? Un entretien préventif particulièrement rigoureux. Les coussinets de bielles ont été remplacés avant la casse, tout comme les actuateurs de papillons, ce qui concerne le Vanos, les injecteurs, les bobines, les bougies ou encore les amortisseurs. Pour couronner le tout, au total, la voiture a reçu 65 vidanges à l’huile 10W60.

Des garages stupéfaits

Même les techniciens BMW auraient reconnu n’avoir jamais vu un V10 S85 atteindre un tel kilométrage. Une démonstration qu’un moteur réputé fragile peut devenir étonnamment endurant à condition d’accepter une facture d’entretien digne d’une supercar.