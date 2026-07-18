La famille Neue Klasse de BMW ne cesse de s’agrandir après le SUV Bmw iX3 et la berline BMW i3, c’est maintenant au tour du break BMW i3 Touring de montrer le bout de son capot. C’est dans la région de Munich que nos chasseurs de scoop ont découvert un prototype de ce modèle en train d’effectuer des essais sur une route de campagne.

Le BMW i3 Touring est un élément important de la famille BMW i3 puisqu’il devrait représenter un nombre important de ventes lorsqu’il sera lancé commercialement l’an prochain. On devrait avoir la possibilité de le découvrir en avant-première à l’occasion du prochain Mondial de l’auto qui se déroulera à Paris du 12 au 18 octobre 2026.

Neue Klasse : design et/ou base technique

On connaît désormais ce que veut dire la dénomination « Neue Klasse ». C’est tout d’abord une plateforme moderne conçue pour la plupart des futurs modèles électriques de BMW, mais c’est aussi un style qui va être mis en place sur tous les nouveaux modèles. Que ceux-ci soient des modèles inédits ou de simples restylages. Parmi les modèles électriques qui bénéficient de la base technique Neue Klasse (NKAR), il y a le SUV BMW iX3 qui l’a inauguré et désormais la berline BMW i3. En ce qui concerne le design Neue Klasse, il habille aussi la nouvelle génération du SUV BMW X5 ainsi que le modèle inédit BMW iX5, alors que tous deux utilisent la plateforme CLAR dans une version légèrement modifiée. En ce qui concerne le futur break BMW i3 Touring, il n’y aura pas de surprise, celui-ci s’habille du design Neue Klasse et de la plateforme du même nom.

L’avant de la i3 et une partie arrière spécifique

Le prototype de la BMW i3 Touring qui se déplace sur les routes de la campagne allemande dans la région de Munich est encore bien camouflé. Mais on se rend vite compte que la partie avant de ce break est en tout point semblable à celle de la Berline i3. Depuis le bouclier avant jusqu’au montant central, ce sera strictement identique à la BMW i3, ensuite le vitrage de la porte arrière, la courbure du pavillon et toute la partie arrière est spécifique au break BMW i3 Touring. Pour l’offre de motorisations de ce nouveau modèle électrique, il n’y aura pas à chercher très loin puisqu’elle sera conforme à ce que propose la Bmw I3, à la différence toutefois d’une autonomie sans doute légèrement inférieure à celle de la berline en raison du poids plus élevé de l’ensemble. On devrait connaître la fiche technique de ce modèle à l’ouverture du Mondial de l’auto.