Pourquoi la nouvelle BMW i3 est-elle encore plus chère que le SUV iX3 pour l’instant ?

Fort du succès du SUV iX3 et d’une demande jugée comme très importante pour ce nouveau modèle électrique, Bmw a décidé d’avancer la date d’ouverture des commandes de sa nouvelle berline i3.

La rivale de la Mercedes Classe C électrique rejoint donc cette dernière, déjà disponible à la commande depuis le début du mois de mai. Et cette i3 coûte pour l’instant plus cher : 74 850€ en prix de départ, contre 66 399€ pour la berline concurrente de la marque à l’étoile. Il y a une bonne raison à cela.

Uniquement la « First Edition » pour l’instant

Pour l’instant, BMW ne propose qu’une finition de lancement « First Edition » à l’équipement de série très généreux, avec une double motorisation de 469 chevaux en puissance totale, une énorme batterie de 108,7 kWh et un habitacle en finition M Sport (en plus du pack extérieur BMW Iconic Glow ajoutant la calandre illuminée).

Voilà pourquoi elle coûte encore plus cher que le BMW iX3 pour l’instant, le SUV s’affichant à 71 950€ avec le même groupe motopropulseur (mais avec moins d’équipement à bord à ce prix). Les variantes moins chères arriveront dans un second temps, avec des niveaux de finitions moins haut de gamme puis sans doute aussi des batteries moins grosses et une motorisation moins puissante (similaires au récent BMW iX3 40 de 320 chevaux à batteries de 82,6 kWh). Ce prix de base de la i3 a toutes les chances de passer sous celui de la Classe C, sachant que le iX3 40 coûte 65 550€.

Une autonomie impressionnante

Cette Bmw I3 revendique, dans sa version 50 xDrive, « entre 758 et 906 km l’autonomie WLTP selon la finition ». C’est un nouveau record sur notre marché pour une voiture électrique neuve, avec toujours de bonnes performances de charge rapide aussi (400 kW de puissance maximale et 21 minutes pour repasser de 10 à 80 %).

Alors, sera-t-elle meilleure qu’une Série 3 thermique, cette i3 ?