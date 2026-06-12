Les sportives électriques continuent d’arriver chez les grandes marques automobiles. Alors que Porsche propose depuis longtemps des modèles familiaux ultra-sportifs dépourvus de motorisation thermique et que Mercedes-AMG vient de lever le voile sur son premier véhicule doté de cette technologie, tout le monde parle encore de la Ferrari Luce au design si déroutant.

C’est au tour de Bmw Motorsport, la division ultra-sportive de la marque à l’hélice, de montrer son premier modèle 100 % électrique. Il ne s’agit pour l’instant que d’un « show-car », mais dont le design est probablement très proche de celui du modèle de série attendu l’année prochaine. Le BMW M Concept Neue Klasse annonce plus exactement la version « Motorsport » de la berline I3 dévoilée il y a quelques mois.

Une BMW i3 vraiment énervée

Sans surprise, ce concept-car prend la forme d’une BMW i3 à la carrosserie beaucoup plus sportive. Ses ailes s’élargissent considérablement par rapport à la i3 « normale », peut-être même plus encore que sur les M3 thermiques par rapport à la Série 3 classique.

Et le petit détail qui plaira sans doute aux nostalgiques des grosses Allemandes aux phares jaunes qui filaient sur la voie de gauche des autoroutes dans les années 80, ce sont les optiques comprenant des blocs de cette couleur pour évoquer les quatre ronds jaunes des vieilles « Béhèmes ». Notez la présence d’énormes entrées d’air sur le bas du bouclier avant et d’un diffuseur « flottant » tout aussi gros à l’arrière. Les petites LED ajoutées aux coins des boucliers avant et arrière s’appellent des « Track Lights ».

« Une ouverture aérodynamique structure le capot avant en forme de V et participe au refroidissement de la chaîne de traction électrique. La face avant affirme son caractère avec un « shark nose » plongeant et une signature lumineuse tridimensionnelle. Projecteurs et calandre BMW s’intègrent désormais dans un ensemble visuel homogène », est-il précisé dans le communiqué officiel.

Un intérieur évidemment très sportif aussi

A l’intérieur, on retrouve la planche de bord de la i3 « sage » mais avec une ambiance beaucoup plus sportive et des sièges baquets à harnais. Notez qu’il y a aussi des sièges baquets à l’arrière avec des harnais, qui ne se retrouveront probablement pas sur la future i3 M de série.

L’auto embarque quatre moteurs électriques exactement comme la Ferrari Luce mais pour l’instant, BMW ne communique pas officiellement sur sa puissance (estimée à environ 1 000 chevaux). Le constructeur se contente de préciser qu’elle embarque des batteries de « plus de 100 kWh » avec « une version spécifiquement optimisée pour BMW M des cellules cylindriques de sixième génération garantissant un niveau de puissance particulièrement élevé, aussi bien lors de l’alimentation des moteurs électriques qu’à la recharge ».

La voiture sera présente sur le circuit des 24 Heures du Mans où BMW vise la victoire ce week-end et le modèle définitif sera présenté d’ici le début de l’année prochaine au plus tard.