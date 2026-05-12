Avec le pont de l’Ascension et les quatre jours de repos consécutifs pour les écoliers et les plus chanceux, les déplacements vont être très nombreux sur les routes de France. Les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à courte ou moyenne distance du domicile.

Dès ce mercredi 13 mai, la journée qui devrait être la plus chargée sur les routes. Dans le sens de départs, une circulation très importante est attendue sur l’ensemble des grands axes. Les usagers seront très nombreux sur les routes desservant les frontières du Nord-Est, la Normandie, la côte atlantique. La façade méditerranéenne et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont même classées noires par Bison Futé. En Île-de-France, dès la fin de la matinée, le trafic deviendra très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. En milieu d’après-midi, l’augmentation des trafics sur ces axes, conjuguée aux trajets pendulaires, pourrait entraîner des difficultés de circulation persistantes jusqu’en fin de soirée. Par ailleurs, l’autoroute A13 pourrait connaître des ralentissements dès le milieu de l’après-midi.

Dans le sens des retours, les routes du quart Nord-Est, de la côte atlantique et du quart Sud-Est seront très sollicitées, du début de l’après-midi jusqu’en début de soirée.

Jeudi 14 mai, dans le sens des départs, les déplacements des usagers seront particulièrement difficiles dans le Nord et le Grand-Ouest. Sur le reste de l’Hexagone, des ralentissements sont aussi à prévoir dans le Sud-Ouest et dans le quart Sud-Est. En Île-de-France, dès le début de la matinée, le trafic sera déjà très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, avec des difficultés de circulation qui pourraient perdurer jusqu’en début d’après-midi. Par ailleurs, l’autoroute A13 pourrait connaître une forte affluence dès le début de la matinée.

Dimanche 17 mai, dans le sens des départs, les principales difficultés de circulation devraient être localisées dans le Grand-Ouest et dans le Nord, et se concentrer entre le milieu de l’après-midi et le début de la soirée.

Dans le sens des retours, ce sera compliqué de circuler dès la fin de la matinée jusque tard dans la soirée. Les automobilistes seront très nombreux dans le quart Sud-Est, sur les côtes atlantique et normande, et dans le Nord du pays. En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6, où des difficultés de circulation ou des ralentissements seront enregistrés tout le long de l’après-midi et jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10). L’autoroute A13 pourrait être congestionnée dès le début d’après-midi et jusque tard dans la soirée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour le mercredi 13 mai 2026

Dans le sens des départs

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h

- évitez l’autoroute A25, entre Lille et Dunkerque, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 16h à 20h, et entre Rouen et Caen, de 17h à 19h

- évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 14h à 19h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 11h à 23h, et entre Orange et Marseille, de 11h à 19h

- évitez l’autoroute A8, entre la jonction avec l’A7 et l’Italie, de 16h à 20h

- évitez l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, de 12h à 14h

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 17h à 21h

- évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A48, entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble, de 16h à 18h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 13h à 22h

Dans le sens des retours

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ou après 19h

- évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 14h à 19h

- évitez la route nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 16h à 20h

- évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Bordeaux, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 17h à 20h

- évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et la jonction avec l’A7, entre 15h et 20h

- évitez l’autoroute A54 et la route nationale N113, entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 15h à 21h

- évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 13h à 18h

Les conseils de circulation de Bison Futé pour le jeudi 14 mai 2026

Dans le sens des départs

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 17h

- évitez l’autoroute A4, entre Paris et Reims, de 10h à 14h

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 10h à 16h, et entre Rouen et Caen, de 11h à 16h

- évitez l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 9h à 15h, et entre Le Mans et Angers, de 10h à 16h

- évitez l’autoroute A10, entre Paris et Tours, de 7h à 14h, entre Tours et Poitiers, de 9h à 15h et entre Poitiers et Bordeaux, de 10h à 16h

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 17h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 8h à 18h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 5h à 20h

Les conseils de circulation de Bison Futé pour le dimanche 17 mai 2026

Dans le sens des départs

- évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 16h à 21h

- évitez l’autoroute A2, entre la jonction avec l’A1 et la Belgique, de 16h à 21h

- évitez l’autoroute A29, entre la jonction avec l’A13 et Saint-Quentin, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A11, entre Le Mans et Angers, de 16h à 19h, et entre Angers et Nantes, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A10, entre Tours et Poitiers, de 16h à 19h

Dans le sens des retours

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 10h

- évitez l’autoroute A13, entre Caen et Rouen entre 11h et 18h, et entre Rouen et Paris de 12h à 18h

- évitez l’autoroute A81 et la route nationale N81, entre Rennes et Le Mans, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A11, entre Angers et Le Mans, de 11h à 14h, et entre Le Mans et Paris, de 15h à 17h

- évitez la route nationale N165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 13h

- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 15h à 17h, entre Poitiers et Tours, de 12h à 17h, entre Tours et Orléans, de 16h à 19h, et entre Orléans et Paris de 11h à 23h

- évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 12h à 19h, entre Narbonne et Nîmes, de 15h à 18h

- évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et la jonction avec l’A7, entre 16h et 19h

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, entre 10h et 19h, et entre Orange et Lyon, de 10h à 21h

- évitez l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 12h à 18h

- évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 11h à 21h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 15h à 22h

- évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 17h à 19h