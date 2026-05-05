Comme le week-end dernier, celui qui arrive coïncide avec un vendredi férié, une journée supplémentaire que beaucoup de Français ne comptent pas laisser passer. Résultat, Bison Futé prévoit rouge jeudi dès le début de l’après-midi.

Jeudi 7 mai :

Dans le sens des départs, la journée est classée rouge et les usagers devraient être très nombreux

sur l’ensemble des grands axes, généralement du début de l’après-midi jusqu’en début de soirée. La circulation devrait être très soutenue sur les axes desservant la côte atlantique, les frontières du Nord-Est, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la côte méditerranéenne. En Île-de-France, la circulation sera dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages,

notamment sur les autoroutes A6 et A10. De plus, l’autoroute A13 pourrait connaître des ralentissements dès le milieu de l’après-midi. Ces difficultés seront renforcées en milieu d’après-midi par les flux des trajets pendulaires et pourraient se poursuivre jusque tard dans la soirée.



Dans le sens des retours, les axes desservant le quart Nord-Est, la côte atlantique et le quart Sud-Est devraient être très sollicités du milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée.

Vendredi 8 mai :

Dans le sens des départs, la circulation sera difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes, en

particulier sur les autoroutes A7, A46 et pour l’accès au tunnel du Mont-Blanc. En Île-de-France, dès le début de la matinée, on pourra observer une circulation dense sur les autoroutes A10 et

A6. Celle-ci devrait nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée. L’autoroute A13 devrait également être très sollicitée dès le milieu de la matinée.



Dimanche 10 mai :

Dans le sens des retours, les automobilistes seront nombreux sur les routes desservant les

façades atlantique et méditerranéenne. Les déplacements devraient être difficiles dès le début de l’après-midi et jusqu’en début de soirée. En Île-de-France, la circulation sera soutenue dès le début de l’après-midi, notamment sur les autoroutes A10 et A6 et le restera jusqu’en fin de soirée. L’autoroute A13 pourrait également être très sollicitée dès le milieu d’après-midi. Ces difficultés pourraient perdurer jusque tard dans la soirée.

Les conseils de Bison Futé pour la période du jeudi 7 au dimanche 10 mai

Dans le sens des départs

Jeudi 7 mai :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ou après 22h

Évitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A4, entre Metz et Strasbourg, de 14h à 18h

Évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 17h à 21h, et entre Orange et Marseille, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et l’Italie, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 17h à 20h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 15h à 17h.

Vendredi 8 mai :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h ou après 17h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 9h à 19h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 10h à 13h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 13h.

Dans le sens des retours

Jeudi 7 mai :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 15h ou après 19h

Évitez l’autoroute A16, entre la Belgique et Amiens, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A31, entre le Luxembourg et Nancy, de 13h à 18h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 14h à 20h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 16h à 18h.

Dimanche 10 mai :