Vous risquez de voir rouge sur les routes de France ce week-end
La météo du week-end prochain ne s’annonce pas propice pour profiter des terrasses en plein soleil. Pourtant, vous serez nombreux à prendre les routes, et surtout à vouloir partir dès jeudi.
Comme le week-end dernier, celui qui arrive coïncide avec un vendredi férié, une journée supplémentaire que beaucoup de Français ne comptent pas laisser passer. Résultat, Bison Futé prévoit rouge jeudi dès le début de l’après-midi.
Jeudi 7 mai :
Dans le sens des départs, la journée est classée rouge et les usagers devraient être très nombreux
sur l’ensemble des grands axes, généralement du début de l’après-midi jusqu’en début de soirée. La circulation devrait être très soutenue sur les axes desservant la côte atlantique, les frontières du Nord-Est, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la côte méditerranéenne. En Île-de-France, la circulation sera dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages,
notamment sur les autoroutes A6 et A10. De plus, l’autoroute A13 pourrait connaître des ralentissements dès le milieu de l’après-midi. Ces difficultés seront renforcées en milieu d’après-midi par les flux des trajets pendulaires et pourraient se poursuivre jusque tard dans la soirée.
Dans le sens des retours, les axes desservant le quart Nord-Est, la côte atlantique et le quart Sud-Est devraient être très sollicités du milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée.
Vendredi 8 mai :
Dans le sens des départs, la circulation sera difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes, en
particulier sur les autoroutes A7, A46 et pour l’accès au tunnel du Mont-Blanc. En Île-de-France, dès le début de la matinée, on pourra observer une circulation dense sur les autoroutes A10 et
A6. Celle-ci devrait nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée. L’autoroute A13 devrait également être très sollicitée dès le milieu de la matinée.
Dimanche 10 mai :
Dans le sens des retours, les automobilistes seront nombreux sur les routes desservant les
façades atlantique et méditerranéenne. Les déplacements devraient être difficiles dès le début de l’après-midi et jusqu’en début de soirée. En Île-de-France, la circulation sera soutenue dès le début de l’après-midi, notamment sur les autoroutes A10 et A6 et le restera jusqu’en fin de soirée. L’autoroute A13 pourrait également être très sollicitée dès le milieu d’après-midi. Ces difficultés pourraient perdurer jusque tard dans la soirée.
Les conseils de Bison Futé pour la période du jeudi 7 au dimanche 10 mai
Dans le sens des départs
Jeudi 7 mai :
- Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ou après 22h
- Évitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx, de 15h à 19h
- Évitez l’autoroute A4, entre Metz et Strasbourg, de 14h à 18h
- Évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 15h à 19h
- Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 17h à 21h, et entre Orange et Marseille, de 16h à 19h
- Évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et l’Italie, de 17h à 19h
- Évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 17h à 20h
- Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 15h à 17h.
Vendredi 8 mai :
- Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h ou après 17h
- Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 9h à 19h
- Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 10h à 13h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 13h.
Dans le sens des retours
Jeudi 7 mai :
- Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 15h ou après 19h
- Évitez l’autoroute A16, entre la Belgique et Amiens, de 15h à 19h
- Évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 15h à 19h
- Évitez l’autoroute A31, entre le Luxembourg et Nancy, de 13h à 18h
- Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 15h à 19h
- Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 16h à 20h
- Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 14h à 20h
- Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 16h à 18h.
Dimanche 10 mai :
- Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h ou après minuit
- Évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Paris, de 15h à 23h
- Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Orléans, de 14h à 18h, et entre Orléans et Paris, de 12h à minuit
- Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 14h à 18h, et entre Narbonne et Nîmes, de 15h à 19h
- Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 21h
- Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 17h à 20h
- Évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 15h à 20h
- Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 12h à 20h
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