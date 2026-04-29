Week-end du 1er mai : ce jour à éviter pour ne pas rester coincé dans les bouchons

Le week-end dernier, plutôt calme, était marqué par le chassé-croisé des vacances de Pâques. Celui qui s’annonce va changer de couleur pour la journée de jeudi, de loin la plus chargée. En plus du vendredi férié, ce week-end correspond aussi à la fin des vacances scolaires de la zone C.

Jeudi 30 avril :

Dans le sens des départs, des difficultés sont à prévoir sur l’ensemble des grands axes, globalement du milieu de l’après-midi jusqu’en début de soirée. La circulation devrait être particulièrement dense sur les routes desservant le quart Nord-Est. Les mouvements devraient également être importants en direction de la côte atlantique, du pourtour méditerranéen et en région Auvergne-Rhône-Alpes. En Île-de-France, la circulation sera soutenue dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péage, notamment sur l’autoroute A10 et dans une moindre mesure sur l’autoroute A6. En milieu d’après-midi, l’augmentation du trafic sur ces autoroutes, conjuguée aux trajets pendulaires, pourrait entraîner des difficultés persistantes jusqu’en début de soirée. Par ailleurs, l’autoroute A13 pourrait connaître des ralentissements dès le

milieu de l’après-midi.



Dans le sens des retours, les usagers devraient être nombreux sur les axes du quart Nord-Est. Les routes desservant la côte méditerranéenne devraient être tout aussi encombrées, ainsi que celles de la région Auvergne- Rhône Alpes. En Île-de-France, l’accès à la barrière de péage de l’autoroute A10 vers Paris pourrait être difficile à partir du début de l’après-midi et jusqu’en début de soirée.

Samedi 2 mai :

Dans le sens des retours, en Île-de-France, une circulation plus dense qu’à l’accoutumée pourrait être observée sur les autoroutes A10 et A6 entre le milieu d’après-midi et le début de soirée.

Dimanche 3 mai :

Dans le sens des retours, les axes de la moitié Nord-Ouest devraient être très sollicités,

généralement dès la fin de la matinée. En effet, une circulation dense pourrait être observée au départ du Nord du pays, de la côte normande, sur les axes desservant la côte atlantique. En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l’après-midi sur ces axes et pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’autoroute A10). L’autoroute A13 pourrait également être très sollicitée, dès le milieu d’après-midi et jusque tard dans la soirée.

Les conseils de Bison Futé pour la période du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai

Dans le sens des départs

Jeudi 30 avril :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 11h ou après 23h

Évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 12h à 17h

Évitez la route nationale N12, entre Rennes et Brest, de 17h à 20h

Évitez la route nationale N165, entre Nantes et Quimper, de 17h à 20h

Évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 16h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 15h à 22h, et entre Orange et Marseille, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A51, entre Gap et Marseille, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 15h à 18h

Dans le sens des retours

Jeudi 30 avril :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ou après 20h

Évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A2, entre la Belgique et la jonction avec l’A1, de 14h à 19h

Évitez l’autoroute A4, entre Strasbourg et Metz, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A31, entre le Luxembourg et Nancy, de 15h à 20h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 17h à 21h

Évitez l’autoroute A51, entre Gap et Marseille, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 13h à 19h

Samedi 2 mai :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ou après 22h

Dimanche 3 mai :