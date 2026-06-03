673 km de trajet moyen: la voiture restera plébiscitée par les Français cet été
On n'a jamais autant boudé la pompe (consommation en baisse de 14 % en mai, et même -18 % chez Coopérative U), mais pas question de renoncer aux congés. 64 % des Français vont charger le coffre pour un périple moyen de 673 km. Bretagne, PACA ou Occitanie : découvrez le plan de route d’un été hyper tendu où les gros rouleurs vont devoir ruser pour esquiver la crise des carburants.
La crise des carburants force les Français à rouler moins et à pratiquer le covoiturage, ce qui se traduit par une baisse de la demande globale de carburant. Du 1er au 20 mai, la consommation globale a baissé de 14% par rapport à la même période en 2025, et cette réduction intervient après celle de 6,5% enregistrée au mois d’avril.
Mardi matin, le patron de Coopérative U Dominique Schelcher faisait même état au micro de RTL d’une baisse de volume de 18% au mois de mai dans les 1 000 stations composant son réseau.
Malgré cette baisse conjoncturelle, les Français privilégieront l’automobile pour leurs vacances d’été, ainsi que l’indique une étude OpinionWay menée à l’initiative d’Ulys, leader français du télépéage. 78 % des Français partiront en vacances cet été, et 64 % le feront en voiture, pour un trajet moyen de 673 km (c’est précis !).
Partir malgré tout
Dans le détail, il apparaît que 67% d’entre nous resteront en France pour leurs congés, avec comme destinations-phares les région Provence-Alpes-Côte d’Azur (15%), Bretagne (12%) et Occitanie (12% aussi).
Quant aux 29% des Français qui franchiront les frontières, ils privilégieront l’Espagne (11%), l’Italie (7%) et le Portugal (5%). D’autre part, les auteurs de l’étude identifient 3 régions de gros rouleurs : 74% des vacanciers du Grand Est parcourront plus de 500 km, et ce sera aussi le cas pour 67% des estivants des Hauts de France, et 57% pour l’Ile-de-France.
A l’inverse, et sans surprise, 38% des habitants de Paca restent dans leur région, chiffre qui s’élève à 35% en Nouvelle-Aquitaine et 28% en Normandie. La proximité de la mer incite clairement moins à prendre le large.
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