Chassé-croisé des vacances de Pâques : attention à ces horaires à éviter en ce week-end du 17 avril !
Orange, voici comment s’annonce le week-end prochain qui verra le croisement de toutes les académies. Toutefois, c’est le vert qui prédominera sur la plupart des régions.
C’est souvent le sentiment d’appréhension qui domine à la découverte des prévisions de Bison Futé. C’est nettement moins le cas pour ce deuxième week-end des vacances de Pâques puisque la circulation sera globalement fluide.
Vendredi 17 avril :
Dans le sens des départs, en Île-de-France, dès le milieu de la matinée, on observera une circulation plus dense qu’à l’accoutumée sur l’autoroute A10 et dans une moindre mesure sur l’autoroute A6. Elle devrait s’intensifier à partir du début de l’après-midi par la conjugaison des trajets pendulaires et des départs en congés.
Dans le sens des retours, la circulation devrait être dense sur les axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l’instar des autoroutes A7, A41, A43, A46 et A48. Les difficultés devraient s’étendre du début de l’après-midi jusqu’en début de soirée.
Samedi 18 avril :
Dans le sens des départs, en Île-de-France, on pourra observer une circulation dense sur les autoroutes A10 et A6 dès le début de la matinée. Le trafic devrait nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée et pourrait se prolonger jusque dans le milieu de l’après-midi. Sur l’autoroute A13, des difficultés de circulation pourraient y être également enregistrées dès le milieu de la matinée.
Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 17 au dimanche 19 avril
Dans le sens des départs
Vendredi 17 avril :
- Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 21h
Samedi 18 avril :
- Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h ou après 20h
Dans le sens des retours
Vendredi 17 avril :
- Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 21h
- Évitez l’autoroute A48, entre Grenoble et Bourgoin-Jallieu, de 18h à 20h
- Évitez l’autoroute A41, entre la Suisse et Chambéry, de 17h à 19h
- Évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 16h à 19h
- Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 15h à 19h
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