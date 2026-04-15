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Chassé-croisé des vacances de Pâques : attention à ces horaires à éviter en ce week-end du 17 avril !

Dans Pratique / Prévisions de circulation

Julien Bertaux

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Orange, voici comment s’annonce le week-end prochain qui verra le croisement de toutes les académies. Toutefois, c’est le vert qui prédominera sur la plupart des régions.

Chassé-croisé des vacances de Pâques : attention à ces horaires à éviter en ce week-end du 17 avril !
Il n'y a aucune raison de voir rouge sur les routes de France ce week-end. (Crédit photo : MaxPPP)

C’est souvent le sentiment d’appréhension qui domine à la découverte des prévisions de Bison Futé. C’est nettement moins le cas pour ce deuxième week-end des vacances de Pâques puisque la circulation sera globalement fluide.

 

Vendredi 17 avril :
Dans le sens des départs, en Île-de-France, dès le milieu de la matinée, on observera une circulation plus dense qu’à l’accoutumée sur l’autoroute A10 et dans une moindre mesure sur l’autoroute A6. Elle devrait s’intensifier à partir du début de l’après-midi par la conjugaison des trajets pendulaires et des départs en congés.

Dans le sens des retours, la circulation devrait être dense sur les axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l’instar des autoroutes A7, A41, A43, A46 et A48. Les difficultés devraient s’étendre du début de l’après-midi jusqu’en début de soirée.

Samedi 18 avril :
Dans le sens des départs, en Île-de-France, on pourra observer une circulation dense sur les autoroutes A10 et A6 dès le début de la matinée. Le trafic devrait nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée et pourrait se prolonger jusque dans le milieu de l’après-midi. Sur l’autoroute A13, des difficultés de circulation pourraient y être également enregistrées dès le milieu de la matinée.

Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 17 au dimanche 19 avril

Chassé-croisé des vacances de Pâques : attention à ces horaires à éviter en ce week-end du 17 avril !

Dans le sens des départs

Vendredi 17 avril :

  • Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 21h

Samedi 18 avril :

  • Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h ou après 20h

Dans le sens des retours

Vendredi 17 avril :

  • Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 21h
  • Évitez l’autoroute A48, entre Grenoble et Bourgoin-Jallieu, de 18h à 20h
  • Évitez l’autoroute A41, entre la Suisse et Chambéry, de 17h à 19h
  • Évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 16h à 19h
  • Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 15h à 19h
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