La Jaguar Type 01, une berline électrique qui doit réussir l’impossible

Tout le monde suit avec attention le feuilleton de la transformation de Jaguar, depuis que la marque de Coventry a annoncé sa révolution interne à la fin de l’année 2024, avec la présentation d’un concept-car au design déroutant et une stratégie de communication encore plus étonnante.

Jaguar a totalement arrêté la production de voitures neuves et envoyé à la retraite tous ses modèles thermiques (mais aussi le i-Pace électrique). Elle se concentre exclusivement sur le développement d’une nouvelle gamme de modèles 100 % électriques au design très audacieux et au positionnement plus élitiste.

Bientôt la Jaguar Type 01

Le premier modèle de cette nouvelle ère de Jaguar s’appellera Type 01, comme pour marquer le début d’une nouvelle histoire. Elle prendra la forme d’une énorme berline de 5,20 mètres de long, dont le design est paraît-il très surprenant lui aussi d’après ceux qui ont pu voir la voiture sans aucun camouflage.

Jaguar ne montre pour l’instant qu’une photo de détail de la voiture (où le nom « Type 01 » est inscrit), précisant que le prototype camouflé roulera ce week-end dans le cadre du Grand Prix de Formula E à Monaco (où l’écurie Jaguar est engagée).

Une tâche si difficile

Jaguar est le seul constructeur automobile de luxe européen qui se lance dans une stratégie à 100 % sur les voitures électriques. Porsche y a renoncé, de même que Lotus qui a récemment ajouté l’option d’un prolongateur d’autonomie thermique dans son SUV Eletre et prépare une nouvelle sportive à moteur V8. Rolls-Royce va également continuer de compter sur ses V12 après la baisse des ventes de la Spectre électrique, alors que Bentley mise toujours sur ses moteurs hybrides rechargeables même si la marque va lancer sa première voiture électrique dans quelques mois.

Jaguar, qui compte traditionnellement beaucoup sur le marché américain où les voitures électriques sont encore moins présentes que chez nous, doit lancer trois modèles d’ici la fin de la décennie. La Type 01 développera « plus de 1 000 chevaux et 1 300 Nm de couple ». Est-ce une stratégie suicidaire ? Rendez-vous au prochain épisode !