Jaguar XE : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Commercialisée depuis juin 2015 et après six années d'absence dans le segment des familiales premium, la Jaguar XE arrive sur le marché prête à affronter une rude concurrence représentée surtout par les Audi A4, BMW série 3 et Mercedes Classe C. Sur le plan technique, la berline anglaise se dote d'une carrosserie composée à 75 % d'aluminium ce qui réduit considérablement son poids.

Côté moteurs, les blocs diesels sont 100 % nouveaux contrairement aux essence, hérités de la banque d'organes du groupe. En détail, les diesels sont des 2.0 développant 163 ch et 180 ch au lancement et auxquels s'ajoutent au restylage de 2019, des 2.0 de 204 ch et 240 ch. Sous le capot des essence un 2.0 et des puissances allant de 200 ch à 300 ch ainsi qu'un 3.0 V6 de 340 ch et 380 ch. Enfin, un 3.0 V8 de 600 ch fait son apparition en 2019 à l'occasion du restylage de la XE.

Pour ce qui est de la transmission, la XE est disponible en boîte mécanique à six rapports ou en boîte auto à huit rapports sans oublier les versions à quatre roues motrices. Quant aux niveaux de finitions, il y en a cinq au lancement : l'entrée de gamme Pure déjà bien dotée en équipement de série. Viennent ensuite le milieu de gamme Prestige et le haut de gamme Portfolio. À leurs côtés, une déclinaison sport baptisée R-Sport dérivée de la Pure mais avec une dotation d'équipements de série bien plus fournie. Enfin la S, un haut de gamme spécifique aux modèles V6.

En février 2019, la XE bénéficie d'un restylage. Nouveaux feux, calandre et bouclier à l'avant et nouveaux feux et bouclier à l'arrière. Enfin, sur le plan fiabilité la XE connaîtra quelques incidents de parcours notamment sur les blocs diesels avec des avaries de distribution.

Côté offre pas de quoi se bousculer. La Jaguar XE est bien moins présente que ses rivales allemandes et plus de 80 % des annonces proposent des diesels.

Sous le capot

En diesel

2.0 D : 163 ch, 180 ch, 204 ch et 240 ch

En essence

2.0 : 200 ch, 240 ch, 250 ch et 300 ch

3.0 V6 : 340 ch et 380 ch

3.0 V8 : 600 ch

LA JAGUAR XE A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

La XE à la hauteur des premiums allemandes ? Pas si sûr. De nombreux propriétaires se plaignent de la présence de vibrations dans l'habitacle dues à la qualité moyenne des plastiques. De même, certains évoquent une usure prématurée des selleries en cuir.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Pas de quoi s'inquiéter. Les principales pièces de freinage (plaquettes, disques) et d'embrayage (disque, mécanisme) semblent tenir le coup.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Pas vraiment données. Mais leur bonne endurance limite les dépenses onéreuses.

Est-elle chère à entretenir ?

Passer la porte d'une concession Jaguar rime souvent avec ''grosses factures'' en raison du coût élevé des pièces de rechange.