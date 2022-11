Jaguar F-Pace : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Avec un parc de SUV premium dominé par Audi avec ses Q3 et Q5, BMW et ses X3 et X5, Mercedes et son GLE, sans oublier Porsche avec le Macan et plus en retrait l'italien Maserati et son Levante, Jaguar se devait de réagir. Ainsi, le constructeur anglais présente au salon de Francfort 2015 le F-Pace. S'il s'inscrit dans la catégorie des SUV familiaux, il s'impose face à certains de ses rivaux côté dimensions. Soit 4,73 m de long et 1,93 m de large sans les rétroviseurs, contre respectivement 4,66 m et 1,88 m pour le X3, 4,63 m et 1,90 m pour le Q5 et 4,70 m 1,92 m pour le Macan. Le F-Pace se montre le plus habitable à l'avant comme à l'arrière même au niveau de la garde au toit. Et si les passager sont bien lotis, il en va de même pour les bagages, le coffre offrant la capacité de chargement la plus importante avec 650 litres, contre 550, 540 et 500 litres pour le BMW, l'Audi et le Porsche. Pour ce qui est des motorisations, le choix est vaste tant en essence qu'en diesel. Les puissances s'étendent de 163 ch à 300 ch pour les versions gazole et 250 ch à 550 ch pour les essence. Rappelons également qu'il est disponible en 4x2 et 4x4. Malheureusement, sur le plan fiabilité, le F-Pace n'a pas été exempt de défauts, parfois graves, surtout en diesel. Enfin, pour ce qui est de l'offre en seconde main, le diesel s'impose à 90 % et c'est le 180 ch le plus présent.

SOUS LE CAPOT

En diesel

2.0 D : 163 ch,180 ch, 200 ch, 240 ch

3.0 D V6 : 300 ch

En diesel micro-hybride

2.0 D : 200 ch

3.0 D : 300 ch

En essence

2.0 : 250 ch, 300 ch

3.0 V6 : 340 ch, 380 ch, 400 ch

5.0 V8 : 550 ch

En essence/électrique PHEV

3.0 P400 E: 400 ch