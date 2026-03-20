Même Rolls-Royce, si fier de ses électriques de grand luxe, va devoir garder ses V12 thermiques plus longtemps que prévu
Même si tout le monde s’accorde à dire que la technologie électrique convient très bien à ses voitures, Rolls-Royce change de stratégie et va conserver plus longtemps que prévu ses moteurs thermiques. Pas n’importe quels moteurs thermiques, évidemment.
L’été dernier, Adrien Raseta et moi-même rallions Cannes à Munich au volant de la Rolls-Royce Spectre (en version Black Badge), premier modèle 100 % électrique de la marque de Goodwood. Un grand coupé ultra-luxueux qui, même sans disposer d’une technologie électrique à la pointe (elle se contente d’un circuit à 400 volts et impose des temps de charge rapide dans la moyenne du marché), prouve avec flamboyance que les mécaniques à batteries et le grand luxe à l’anglaise font très bon ménage.
Rolls-Royce s’est d’ailleurs félicitée à plusieurs reprises de l’accueil très favorable de la clientèle de cette nouvelle Spectre. Mais comme le rapportent les journalistes américains du Times ayant pu s’entretenir avec le patron de Rolls-Royce Chris Brownridge, la marque a décidé d’abandonner son objectif visant à ne commercialiser que des voitures électriques d’ici 2030.
Le V12 va rester important
« Nous reconnaissons qu’une partie de notre clientèle préfère avoir un V12 sous le capot. Cette mécanique fait aussi partie de notre histoire. Pour chaque client qui aime nos modèles électriques, il y en a un autre qui ne l’apprécie pas », explique-t-il aux journalistes.
Installé sous le capot du SUV Cullinan, de la berline Ghost et de la très grosse limousine Phantom, ce V12 utilisé par Rolls-Royce est issu d’un bloc BMW et possède une cylindrée de 6,75 litres avec deux turbos.
Les changements de réglementations n’aident pas
Pour Rolls-Royce, il s’agit aussi de s’adapter aux changements de réglementations récents. Certes, l’Europe conserve pour l’instant une trajectoire obligeant quasiment les constructeurs automobiles à abandonner la technologie thermique d’ici 2035 (même si la règle a déjà été un peu assouplie par rapport aux objectifs prévus en 2023). Mais aux Etats-Unis, la tendance est clairement à l’abandon des mesures encourageant les marques à développer leurs gammes de voitures électriques. L’administration Trump revendique même l’intention de pousser les constructeurs à concevoir des voitures thermiques moins chères.
Bref, il n’est plus certain que les remplaçants du Cullinan, de la Ghost et de la Phantom (attendus d’ici le début de la prochaine décennie au plus tard) disposent uniquement d’une mécanique électrique.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération