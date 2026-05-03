Passage à l’électricité pour la nouvelle génération du grand SUV Rolls-Royce Cullinan qui poursuit ses essais de mise au point.

Le grand SUV affichant le célèbre emblème « Spirit of Ecstasy » est le Cullinan. En France, l’actuelle génération de ce modèle est animée par un V12 de 6,8 litres de cylindrée et reçoit comme punition un super malus (CO2 + poids) de 80 000 €. Mais cela va bientôt changer puisque le prochain opus de ce modèle sera électrique !

Pour ce grand modèle de 5,35 m de long, la motorisation électrique sera puissante. Car le Cullinan thermique pèse déjà 2,8 tonnes à vide et il est fort probable que les batteries qui équiperont la nouvelle génération entraînent une augmentation du poids. Le Cullinan thermique affichant 571 ch (600 ch en version Black badge), le modèle électrique devrait disposer de plus de puissance.

La Rolls-Royce Spectre sera sollicitée

Ce n’est pas la première fois que la marque Rolls-Royce de BMW s’essaie à la voiture électrique. En 2022, la marque anglaise a lancé le coupé électrique Rolls-Royce Spectre dont le soubassement provient de la BMW i7 tandis que les deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) affichent une puissance cumulée de 585 ch et même jusqu’à 659 ch pour la version Black Badge. Pour le Cullinan électrique, Rolls-Royce devrait récupérer les motorisations de la Spectre et peut-être voir celles-ci bénéficier d’une petite augmentation de leur puissance. Tout cela sera associé à une grosse batterie (elle est de 102 kWh sur la Spectre) afin de bénéficier d’une autonomie respectable. À ce sujet, la batterie à cellules cylindriques de 147,8 kWh qui va équiper la version la plus haut de gamme du futur BMW iX5 pourrait se retrouver dans le plancher de ce modèle.

Une possible architecture électrique 800 volts pour le Cullinan

Le SUV Rolls-Royce Cullinan pourrait bénéficier d’une architecture électrique 800 volts afin de limiter les temps de recharge et faciliter les déplacements, la Spectre n’en dispose pas et sa puissance de recharge reste limitée à 195 kW. Quant au tarif de ce modèle « zéro émission », l’actuel Rolls-Royce Cullinan thermique n’étant pas donné (362 000 € en version de « base » + 80 000 € de malus), le futur Cullinan électrique ne devrait pas faire mieux et afficher selon nos estimations un tarif proche 430 000 € à son lancement. À l’instar des autres modèles (thermiques) de la marque qui sont appréciés des clients Rolls-Royce pour leur silence de fonctionnement et leur confort de roulement, le Cullinan électrique disposera des mêmes atouts et sera aussi très silencieux, comme l’est un véhicule électrique, et bien entendu très confortable.