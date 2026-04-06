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Land Rover Range Rover Sport

Ce Range Rover Sport tente de se faire passer pour un Rolls-Royce Cullinan

Dans Tuning / Autres actu tuning

Adrien Raseta

3  

Un Range Rover Sport transformé s’approprie sans complexe les codes d’un Rolls-Royce Cullinan. Calandre monumentale, carbone omniprésent et habitacle orange vif composent un ensemble aussi audacieux que déroutant.

Ce Range Rover Sport tente de se faire passer pour un Rolls-Royce Cullinan

En Finlande, quelqu’un a visiblement décidé qu’un Range Rover Sport de 2006 méritait une crise d’identité. Résultat : un SUV britannique affublé d’une calandre façon Rolls-Royce Cullinan. L’élégance aristocratique peut-elle s’acheter en pièces détachées ? La réponse dans cet article.

L’engin -repéré par nos confrères de Carscoops et actuellement en vente sur le site Nettiauto- revendique même des éléments authentiques de Rolls-Royce. À l’avant, on retrouve une imposante calandre flanquée d’optiques inspirées du Cullinan. Le nez reçoit en outre une mascotte qui tente vaguement d’imiter la Spirit of Ecstasy. Le tout repose sur un bouclier intégrant une rampe LED. Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Capot en carbone avec prise d’air démesurée, ailes composées du même matériau, jantes noir mat et teinte violette aux reflets bleutés complètent ce tableau pour le moins expressif.

Ce Range Rover Sport tente de se faire passer pour un Rolls-Royce Cullinan

Un habitacle revu

À bord, l’ambiance poursuit cette fuite en avant : cuir orange vif sur la planche de bord, écran façon tablette et ciel de toit matelassé noir. Au fond, difficile de comprendre l’objectif. Ce n’est ni une Rolls, ni vraiment un Range Rover. C’est autre chose. Et c’est précisément là que réside soit tout son intérêt soit tout le problème.

 
L’arrière se veut beaucoup moins fidèle que l’avant.
L’arrière se veut beaucoup moins fidèle que l’avant.
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