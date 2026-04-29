Ça y est, Mansory s’attaque à une voiture chinoise

Il fallait bien que cela arrive. Mansory s’attaque enfin à un véhicule chinois. Et pas n’importe lequel : le SUV Zeekr 9X exposée au salon de Pékin dans une version plutôt visible de loin. Déjà pensé comme un rival plus accessible du Rolls-Royce Cullinan, le 9X n’avait pourtant rien demandé. Mais le préparateur en a décidé autrement. À l’avant, la calandre chromée laisse place à une interprétation encore plus inspirée de la marque britannique accompagnée d’un bouclier redessiné et d’un capot sculpté qui impose une présence presque théâtrale.

De profil, même programme : jantes de 24 pouces, ailes élargies, bas de caisse étirés et marchepieds rétractables composent un ensemble nettement plus démonstratif. À l’arrière, diffuseur, quadruple sortie d’échappement et double spoiler parachèvent la transformation, le tout habillé d’une livrée blanc et bronze. L’habitacle suit la même logique. Cuir blanc immaculé, inserts dorés, fibre de carbone et Alcantara noir transforment déjà un intérieur cossu en salon roulant encore plus ostentatoire.

Une mécanique inchangée

Sous le capot, rien n’évolue -et c’est sans doute plus sage-. Le système hybride rechargeable mêlant un bloc quatre cylindres 2.0 turbo et trois moteurs électriques développe toujours plus de 1380 chevaux. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes.