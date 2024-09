Rolls-Royce prépare deux nouvelles voitures électriques et veut garder son V12 thermique

Rolls-Royce a lancé en 2022 son tout premier modèle électrique, le coupé Spectre qui remplace à sa façon l’ancienne Wraith thermique. Développant 585 chevaux et pesant tout de même 2 975 kg sur la balance, ce nouveau coupé electrique ne sera bientôt plus le seul modèle « zéro émission » dans la gamme de la marque de Goodwood.

Comme le rapportent les journalistes d’Automotive News, Rolls-Royce prépare en effet deux autres modèles 100% électrique. Le premier de ces deux modèles sera un SUV de taille généreuse mais un peu moins gros que le Cullinan actuel (5,34 mètres). Il doit arriver en 2027 et pèsera probablement plus de trois tonnes sur la balance à vide.

Le troisième modèle électrique sera une grande berline, attendue elle pour l’année 2028. Cette berline remplacera la Phantom actuelle d’après Automotive News, sans préciser pour autant ce qu’il adviendra de sa petite sœur la Ghost (lancée en 2020).

Le V12 restera sous le capot du Cullinan

Mais jusqu’en 2030, Rolls-Royce prévoit de continuer à vendre des modèles thermiques à V12 bi-turbo. Pour cela, le constructeur gardera au catalogue son Cullinan jusqu’à la fin de la décennie actuelle, avec d’importantes modifications apportées au moteur pour le mettre en conformité avec les normes Euro7. Dès 2031, en revanche, il ne devrait donc rester que des modèles électriques dans la gamme de Rolls-Royce. Certes, cette technologie silencieuse convient assez bien au caractère des véhicules de la marque et l’amélioration continuelle des batteries permettra de garder une autonomie suffisante et des performances plus qu’acceptables.