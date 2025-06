Une voiture de police modifiée par Mansory

Le célèbre atelier Mansory connu pour ses modifications extravagante et hors de prix travaille la plupart du temps pour des millionnaires souhaitant se démarquer avec une auto hors du commun. Dans la même veine, voici le SUV Rolls-Royce Cullinan revu cette fois pour le compte de la police de Dubai.

L'exemplaire en question partagé sur la page Instagram officielle de Mansory se dévoile avec les éléments visuels traditionnels de la police locale. La carrosserie arbore une teinte blanc pur avec une bande et des autocollants verts en guise de signes distinctifs. Là où la comparaison s'arrête, c'est lorsqu'il s'agit de se pencher sur les détails du bouclier, de la calandre, des ailes, des bas de caisse, des jantes et même de la poupe. Auto signée Mansory oblige, le Rolls-Royce Cullinan dispose d'un kit musclé et d'inserts carbone. Une ambiance sport tuning de luxe qui se poursuit dans l'habitacle avec un volant bleu et une sellerie totalement revue.

Le Cullinan, un modèle qui bouleverse l'image de Rolls-Royce

En mai 2018 lors de son intronisation par la firme britannique au célèbre Concorso D'Eleganza de la Villa d'Este, le Cullinan redéfinit ce que peut-être une Rolls-Royce. Il incarne à la fois le tout premier SUV du constructeur anglais et le tout premier véhicule doté d'une transmission intégrale dans l'offre de la marque. Un véritable carton commercial qui fait dès 2019 bondir les ventes Rolls-Royce de 25% par rapport à l'année précédente.