Rolls Royce Spectre : sa mécanique électrique fait vendre !

Difficile d’imaginer une Rolls Royce autrement qu’avec un moteur V8 ou V12, même si le silence de fonctionnement reste le maître-mot. Pourtant, le P.-D.G. de la marque, Torsten Mueller-Oetvoes, a déclaré que les commandes pour la première voiture électrique arborant le Spirit of Ecstasy au bout de son capot ont dépassé les attentes, lors du lancement mondial du Spectre aux médias en Californie.

Sans pour autant avancer de chiffre, le patron a ajouté que le coupé deviendrait son troisième pilier aux côtés du SUV Cullinan et de la berline Ghost et que, aussi incroyable que cela puisse paraître, le profil de l’acheteur est le plus jeune de toutes les marques du groupe BMW, y compris Mini. La preuve : un Qatari de 23 ans en a commandé… deux ! Soit un devis total d’environ 770 000 € au minimum, hors options.

Pour rappel, le Spectre vient combler le trou généré par l'arrêt du coupé Wraith en 2022. Pas de moteur thermique donc, mais deux moteurs électriques délivrant au total 584 ch et alimentés par une batterie d’origine CATL (géant chinois dans le domaine) de 102 kWh (et 700 kg !).

De quoi autoriser une autonomie de 530 km sur le cycle d’homologation WLTP. Un chiffre que l’on doit en partie au coup de crayon du directeur du design, Anders Warming : le Spectre est le modèle le plus aérodynamique de la marque avec un coefficient de traînée de 0,25. Pour parvenir à une valeur aussi basse, la calandre Panthéon traditionnelle a été abaissée, réduisant ainsi la traînée.

Malgré ses 2 890 kg, ce coupé de 5,45 m de long devrait abattre le 0 à 100 km/h en 4s5, dans un silence de cathédrale bien sûr, mais également dans une ambiance luxueuse et moderne faisant la part belle au numérique.

Notez que le Spectre est également la première Rolls à chausser des jantes de 23 pouces, dont l’objectif est de dissimuler au mieux la batterie dans la plate-forme en aluminium qu'il partage avec les Cullinan et Ghost.

Malgré ces commandes encourageantes, Mueller-Oetvoes s'est refusé à toute prédiction en termes de ventes. Notez que l'année dernière, Rolls-Royce a enregistré un volume record de 6 021 modèles écoulés, malgré la disparition du coupé Wraith.