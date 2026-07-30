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À votre avis, combien de voitures électriques seront vendues dans le monde cette année ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Julien Bertaux

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La guerre au Moyen-Orient et la flambée du prix des carburants ont une incidence directe sur les motivations d’achat des automobilistes. L’agence internationale de l’énergie prévoit une augmentation de 10 % des ventes par rapport à 2025.

À votre avis, combien de voitures électriques seront vendues dans le monde cette année ?
Hormis en Chine, les voitures électriques progressent sur les principaux marchés mondiaux. (Crédit photo : MaxPPP)

Sans le vouloir, Donald Trump est l’un des plus grands facilitateurs du développement de la watture. Depuis le début de la guerre, le monde connaît une très forte augmentation du prix des carburants. En l’espace de quelques semaines, le litre de gazole en France est passé de 1,86 € à 2,16 €. Résultat, les automobilistes réfléchissent à deux fois avant d’investir dans une voiture. Toujours à l’échelle de la France, une hausse des ventes de 48 % a été constatée sur les quatre premiers mois de l’année.

Seulement, la flambée du pétrole se répercute dans le monde entier et l’évolution du marché observée en France est proche de ce qui se passe ailleurs. L’AIE (Agence internationale de l’énergie) a d’ailleurs revu ses prévisions à la hausse. Selon elle, cette dernière atteindra 10 % par rapport à l’année dernière avec au total 23 millions de VE vendues. Cela représentera 29 % des ventes, dans un marché automobile pourtant compliqué.

Des ventes qui s’accélèrent

Toujours selon l’AIE, cette part atteignait 20 % en 2024, puis 25 % en 2025. « En dépit d’un contexte difficile pour le marché automobile mondial, les ventes de véhicules électriques ont rebondi de 4 % au deuxième trimestre, à 5 millions, la crise énergétique déclenchée par le conflit au Moyen-Orient ramenant la volatilité des cours des carburants au premier plan. »

C’est en Europe que la percée est la plus forte avec + 30 % au premier semestre par rapport à la même période en 2025. Jusqu’ici, la Chine était le moteur, ou plutôt l’électromoteur, de l’électrique. Si la part de 60 % reste un record, le nombre de voitures électriques vendues devrait y stagner pour la première fois de la décennie, autour de 13,2 millions d’unités.

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