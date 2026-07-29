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Quelles bornes de charge Tesla sont gratuites près des incendies pour « faciliter les évacuations » ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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Alors que la France et l’Espagne font face à d’énormes incendies actuellement, Tesla rend certaines de ses stations de charge gratuites pour aider les automobilistes contraints de se déplacer par mesure de sécurité. Voilà leur liste.

Quelles bornes de charge Tesla sont gratuites près des incendies pour « faciliter les évacuations » ?
Une station de "Superchargeurs" Tesla. Photo MaxPPP.

Les pompiers français font actuellement face au plus grand incendie jamais combattu en France depuis 1975. En Gironde, 42 000 hectares ont déjà été brûlés depuis la semaine dernière et la situation n’est toujours pas maîtrisée sur place. Plus de 200 000 personnes ont dû être évacuées dans la région et d’autres pourraient l’être bientôt en fonction de l’évolution des feux, rendue plus difficile à contrôler par la chaleur et le vent.

Comme à d’autres occasions, Tesla a décidé de rendre l’accès à ses stations de charge gratuit dans les zones concernées par les incendies et les risques d’évacuation. De minuit ce mercredi 29 juillet jusqu’au 5 août prochain, cinq stations de « Superchargeurs » Tesla deviendront gratuites d’accès.

Autour des feux de Gironde

Sont concernées les stations Tesia situées à Arès, à Biganos, à Bordeaux Lac et à Bègles. A noter que d’après les utilisateurs des stations de charge de la région, d’autres sites comme celui de Langon sont importants car les sites d’Arès et de Biganos seraient devenus très difficiles d’accès en raison de la fermeture de certaines routes.

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A noter que Tesla a mis en place le même service gratuit dans certaines zones d’Espagne, confrontées elles aussi à d’énormes incendies. Si vous vous situez dans le pays, voilà les stations concernées : Castellon, Sagunto, Fuenlabrada et Majadahonda.

Notez qu’il faut tout de même disposer de l’application Tesla pour utiliser ces bornes gratuites.

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