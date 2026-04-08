Pourquoi Elon Musk met le petit village français de Saint-Saturnin sous les projecteurs du monde

Saint-Saturnin est une petite commune française comptant un peu moins de 3 000 habitants, située dans la Sarthe. Les fans des 24 Heures du Mans connaissent d’ailleurs souvent ce nom puisque le village n’est pas très loin du tracé du grand circuit emprunté chaque année dans le cadre de la célèbre course d’endurance (mais aussi du Mans Classic).

Et depuis quelques heures, le nom de Saint-Saturnin s’est retrouvé exposé à un grand nombre d’internautes sur le réseau X (anciennement Twitter). A 14,6 millions d’internautes, même, au moment où nous écrivons ces lignes : il a en effet été mentionné par Sawyer Merritt, un influenceur spécialisé notamment dans les voitures électriques. Elon Musk a relayé sa publication, la rendant ainsi visible auprès de ses 237 millions de « followers ».

Le lieu du 80 000ème Superchargeur

Pourquoi parle-t-on de Saint-Saturnin ? Parce qu’il s’agit d’une localité où Tesla y a implanté une station de charge rapide et parce qu’après de nouveaux travaux, la marque y a installé son 80 000ème Superchargeur. Il est précisé que sur place, il y a 48 bornes rapides très exactement. Et que le réseau mondial de Superchargeurs Tesla délivre désormais « 20 GWh d’énergie chaque jour ».

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Rappelons que Tesla a commencé à déployer son réseau de Superchargeurs en 2012, une époque à laquelle ce genre de dispositifs de charge rapide n’existaient nulle part dans le monde. C’est la constitution de ce réseau, permettant réellement de voyager avec la Tesla Model S (puis les Model X, 3 et Y un peu plus tard), qui a permis de convaincre le grand public de la compatibilité des voitures électriques avec la vie de tous les jours et les longs déplacements.

Des prix toujours plus bas qu’ailleurs

Depuis quelques années, une partie du réseau des Superchargeurs Tesla s’est aussi ouverte aux utilisateurs de voitures électriques d’autres marques, qui peuvent s’y brancher à condition d’installer l’application Tesla sur leurs téléphones. Il reste cependant des problèmes de compatibilité entre les bornes de Tesla et les autos équipées d’une architecture électrique à 800 volts (limitant le cas échéant la puissance maximale), mais ce réseau compte toujours sur des prix moyens plus bas que ceux des autres opérateurs de charge en courant continu le long des axes autoroutiers.