Même avec plus de 600 000 kilomètres au compteur, cette Tesla Model 3 est encore utilisable au quotidien

Sept ans et 610 000 kilomètres. Voilà ce qu’il faut à une berline Tesla Model 3 pour commencer à ressembler à un smartphone qu’on hésite à remplacer à cause de son autonomie. Car oui, la tricorps américaine électrique suivie par la chaîne YouTube Drive Protected roule toujours avec sa batterie d’origine.

À sa sortie en 2019, cette Model 3 promettait environ 390 kilomètres d’autonomie. Aujourd’hui, elle affiche au tableau de bord 254 kilomètres batterie pleine. Une chute de 34 % qui reste à mettre en perspective face à l’utilisation importante de la voiture sur ses sept ans de vie. Lors d’un test autoroutier stabilisé à 110 km/h, la Model 3 a parcouru 222 kilomètres réels avant d’atteindre 0 %. Une distance peu élevée mais largement suffisante pour des trajets quotidiens et des allers-retours au supermarché bio où tout le monde possède déjà une borne à domicile.

Un exemplaire fiable

Le plus intéressant reste ailleurs : rien d’autre ne s’est réellement dégradé. Pas de panne cataclysmique ni de facture salée. Seulement une lente érosion de son autonomie comme un smartphone vieillissant. Un smartphone pesant 1,8 tonne et capable de dépasser les 200 km/h.