Vous pouvez désormais vous détendre dans un salon en rechargeant votre Tesla

Si vous empruntez l’autoroute A1 entre Lille et Paris, vous pourrez recharger votre voiture électrique à Roye dans une toute nouvelle station Tesla. Le constructeur a ouvert sa plus grande station jamais construite avec 32 Superchargeurs V4, notamment équipés de câbles plus longs pour les modèles de différentes marques.

En plus de pouvoir accueillir un nombre important de voitures, cette station inaugure dans le même temps le premier Lounge de la marque. Les automobilistes profitent ainsi d’un distributeur proposant des pizzas, des snacks et des boissons en plus de toilettes, d’un espace TV doté d’une console de jeux, d’un aspirateur et d’un gonfleur de pneus.

Le choix d’installer cette station sur cet axe n’est pas anodin. L’autoroute A1 est l’une des plus fréquentées d’Europe, notamment parce qu’elle relie les habitants du nord de l’Europe vers le sud. Tesla a voulu également être prêt pour les Jeux olympiques 2024. À ce jour, plus de 200 stations existent sur le territoire comptabilisant plus de 2 600 Superchargeurs. À l’échelle européenne, ce sont plus de 1 200 sites dans 32 pays.

Un développement plus lent

D'autres stations de la sorte verront-ils le jour dans un avenir proche ? Rien n’est moins sûr puisque Tesla rencontre actuellement quelques difficultés. Suite à la chute des bénéfices et de sa capitalisation boursière, la marque a réduit de 10 % ses effectifs dans le monde. Le service attaché aux Superchargeurs n’a pas été épargné. Le patron de la marque s’est voulu rassurant, mais a toutefois indiqué que le développement du réseau se ferait à un rythme plus lent.