Superchargeurs Tesla: stop ou encore?

Parmi toutes les raisons d’acheter une Tesla, l’une d’entre elles est le réseau de Superchargeurs qui compte plus de 50 000 bornes à travers le monde, dont 13 000 en Europe réparties dans 1 000 stations. Un réseau toujours plus étoffé, facilement accessible, et au sujet duquel l'entreprise s’enorgueillissait à l'automne dernier d’un taux de disponibilité de 99,95%. Outre la qualité des voitures, l’accès aux bornes de la marque constituait donc un redoutable argument commercial. Seulement voilà, Tesla traverse actuellement une zone de turbulences - bénéfice net en chute de 55% au premier trimestre, capitalisation boursière en baisse de 40%, livraisons et commandes inférieures aux attentes - qui la conduit notamment à se séparer de 10% des effectifs dans le monde.

Parmi les services concernés figurerait l’unité chargée du déploiement de Superchargeurs (500 personnes), et notamment Rebecca Tinucci qui la dirige. Selon le site The Information, qui a été le premier à évoquer l’affaire, Elon Musk aurait évoqué les choses en ces termes dans un e-mail interne : « J'espère que ces actions montreront clairement que nous devons être absolument intransigeants en matière de réduction des effectifs et des coûts. Même si certains membres du personnel exécutif prennent cela au sérieux, la plupart ne le font pas encore.»

La marque n’a pas encore officiellement confirmé ce projet, mais ce coup d’arrêt à l’activité d’une activité qui constitue l'un de ses fondements-même ne peut qu'inquiéter. Cela a d’ailleurs conduit Elon Musk a préciser cette semaine via le réseau X (ex-Twitter) que «Tesla prévoit toujours de développer le réseau de Superchargeurs, mais à un rythme plus lent pour les nouveaux sites et en mettant davantage l’accent sur une disponibilité à 100 % et l’expansion des sites existants. »

Des propos suivis de plus de 10 000 réactions, souvent hostiles, des followers du fantasque milliardaire. Florilège : « un désastre, je suis atterré par cette décision » ; « une déplorable stratégie de long terme » ; « j’ai toujours voulu acheter une Tesla mais ma principale cause d’hésitation est le trop faible nombre de stations de recharge », etc.

D’autres, au contraire, louent la clairvoyance de Tesla « qui n’a pas besoin d’agir comme une compagnie immobilière », et doit donc se concentrer sur son métier consistant à fabriquer des voitures et à fiabiliser le réseau de charge existant.

Même si l’on imagine que cette décision d’Elon Musk s’appuie sur des millions de datas montrant un taux d’utilisation finalement assez faible des Superchargeurs (hors périodes de grands départs, s’entend), même si l’essentiel de la recharge d’une voiture électrique s’effectue à domicile (83% d’après la dernière étude qu’Enedis a consacrée au sujet), et même si la France est globalement plutôt bien pourvue en réseau de recharge rapide, avec la totalité des stations-services d’autoroute aujourd’hui équipées, il n’en demeure pas moins que la flotte de voitures électriques ne va faire que croître dans les années à venir. Et le fait de voir la marque leader ralentir l’expansion de son réseau est mauvais coup porté à la filière dans son ensemble, alors même que celle-ci connaît actuellement des difficultés.