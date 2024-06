Tout savoir sur les routes fermées en Île-de-France pendant les Jeux Olympiques

Une circulation « hardcore », voici comment la situation était qualifiée par l’ancien ministre délégué aux transports en fin d’année dernière. Petit à petit, cette prévision devient réalité au grand dam des automobilistes parisiens et franciliens.

Évidemment, l’organisation des Jeux Olympiques en est la cause. D’ailleurs, la capitale a déjà reçu une médaille d’or, celle de la ville de plus de 500 000 habitants la plus embouteillée du monde (entre le 27 avril et le 25 mai). Elle s’est ainsi placée devant Mexico ou New Dehli.

À compter du 1er juillet et jusqu’au 15 septembre, il faut s’attendre à de nombreuses restrictions avec pas moins de 185 km de voies fermées à la circulation. Les personnes accréditées seront les seules à pouvoir y circuler : chauffeurs de taxi, de véhicules de transports en commun, ceux destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite ainsi que les véhicules de sécurité et de secours.

Paris

Dans la capitale, plusieurs quartiers ne sont plus accessibles. C'est le cas dans les secteurs du Trocadero et du Champs de Mars depuis le 31 mai, de la Concorde depuis le 1er juin, mais aussi des quais bas depuis le 3 juin.

Les accès à Paris et les grands axes franciliens

Voici les grands fermés à la circulation du 1er juillet au 15 septembre 2024 :

A1 : entre l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et Paris

A4 : entre Collégien et Paris

A86 : au niveau du Stade de France et de l’échangeur Pleyel

A104 : entre Collégien et Saint-Thibault-des-Vignes

A12 : entre Bailly et Montigny-le-Bretonneux

A13 : entre Le Chesnay-Rocquencourt et Porte d’Auteuil

N13 : entre le Pont de Neuilly et la Porte Maillot





Des cartes détaillées pour chaque département

Les grands axes ne seront pas les seuls à donner du fil à retordre aux usagers de la route, les différents événements nécessiteront des périmètres de protection avec des accès limités. Pour toute l'Île-de-France, la Préfecture de Police défini quatre types de périmètres avec différentes couleurs. En toute logique, plus on s’éloigne du site, moins c’est restrictif. Vous pouvez retrouver pour chaque département des cartes indiquant les différentes zones ainsi que les dates de début et de fin. Ces cartes sont disponibles sur le site de la Préfecture de Police.