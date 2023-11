La circulation sera "hardcore" pendant les JO

Du 26 juillet au 11 août 2024 se tiendront les Jeux Olympiques à Paris et dans différents lieux en Île-de-France (suivis des Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre). Plus ces dates se rapprochent et plus la situation s’annonce compliquée. En février dernier, nous vous détaillions les 185 km de voiries qui seront fermées pour assurer le bon déroulement des Jeux.

Ce chiffre a déjà de quoi inquiéter, mais c’était sans compter sur les propos du ministre délégué aux Transports Clément Beaune. Ce dernier a tenu une réunion avec l’ensemble des acteurs du transport et le préfet de police de Paris. Sa conclusion est on ne peut plus claire, « les jours de compétition, ce sera compliqué de circuler dans Paris » avec des plans de circulations qui seront « hardcore ». Voici qui en dit long sur la galère que vont rencontrer une partie des Franciliens pendant cette période.

Il a toutefois indiqué « qu’il y aura évidemment à la fois des dérogations, des règles particulières pour les professionnels » ainsi « qu’une phase de consultation jusqu’au début de l’année prochaine », tout en précisant que « d’ici la fin novembre, au plus tard tout début décembre, les plans de circulation dans Paris tant attendus seront présentés. »

Des propos volontairement alarmistes ?

Ce ne sera une surprise pour personne, circuler à Paris s’annonce être une galère sans nom. En temps normal, il est déjà compliqué de s’y déplacer par la route, les automobilistes ont perdu en moyenne plus de 15 heures dans les bouchons rien que pour le mois de septembre.

Pour Clément Beaune, le sujet des Jeux Olympiques et de ses conséquences sur la circulation est une façon indirecte de critiquer la maire actuelle de Paris, Anne Hidalgo. Le ministre l’avait déjà critiqué à propos de la gestion des ordures en début d’année. Il faut dire que Mr Beaune convoite cette fonction pour 2026. Dans ce cas, il serait tentant de rejeter certaines responsabilités sur son dos.